Ludovic Orban cere sanctionarea lui Iordache cu taierea indemnizatiei de deputat pentru gesturile obscene!

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii vor cere sanctionarea deputatului PSD Florin Iordache cu taierea indemnizatiei pentru gesturile obscene din Parlament. “Vom initia propunerea de sanctionare a lui Iordache pentru comportamentul badaranesc, pentru utilizarea de gesturi obscene in plenul Parlamentului si in general pentru atitudinea grobiana care este contrara civilizatiei si bunului simt pe care o manifesta de ceva vreme in activitatea sa politica. Vom solicita in primul rand demisia din functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor, pe langa asta vom solicita sanctionarea…