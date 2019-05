Festival al corurilor de copii, la Timişoara

Arhiepiscopia Timișoarei organizează, în perioada 17-26 mai, cu sprijinul primăriei și al Casei de Cultură a Municipiului Timișoara... The post Festival al corurilor de copii, la Timişoara appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]