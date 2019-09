Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, dupa Școala de Vara „Generația Altfel” de la Venus, ca PNL este pregatit sa intre oricând la guvernare, iar Ludovic Orban poate fi premier „oricând”, scrie Mediafax.Întrebat daca PNL ar fi pregatit sa intre la guvernare,…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor va explica, la Adevarul Live, de la ora 12.15, care sunt conditiile formatiunii maghiare pentru a vota motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Va intra UDMR la guvernare sau va adopta tactica USR? Il accepta pe Ludovic Orban pentru functia de premier? Sustine UDMR…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anunțat luni ca au fost demarate procedurile de depunere a unei moțiuni de cenzura împotriva guvernului, subliniind ca PSD ar trebui sa plece de la guvernare pentru ca nu mai beneficiaza de sprijinul unei majoritați, dupa ce ALDE a anunțat ca iese de la guvernare.…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, 'face un joc ascuns', 'iesind cumva sa o sprijine pe Viorica Dancila', a afirmat, luni, liderul PRO Romania, Victor Ponta, care s-a referit la anuntul privind depunerea unei motiuni de cenzura de catre liberali. "Cred ca domnul Orban ori face un joc ascuns…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca PSD nu mai are ce cauta la guvernare dupa alegerea lui Klaus Iohannis ca presedinte, in noiembrie. Liderul liberal a facut acest comentariu intrebat despre faptul ca in discursul de lansare a candidaturii sale la prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis…

- Președintele Klaus Iohannis este așteptat sa-și faca lansarea în cursa pentru al doilea mandat în cadrul Consiliului Național al PNL, din 8 august, la care se estimeaza sa participe în jur de patru mii de liberali. ​Liderul PNL, Ludovic Orban, a precizat, luni, ca liberalii…

- "In chestiunea ordonantelor de urgenta noi am spus ca trebuie sa facem un pas mai curajos, un pas mai hotarat si trebuie sa eliminam din Constitutia Romaniei institutia ordonantelor de urgenta. Legiferarea se face in Parlament si daca vrem stat de drept, institutii solide - Parlament, Guvern si celelalte…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit in cadrul unui interviu oferit pentru BUGETUL.RO despre primele masuri pe care PNL le ia in privința pensiilor, daca ajunge la guvernare. Liderul PNL anunța ca se va incerca eliminarea tuturor pensiilor speciale, cu cateva excepții. De asemenea, Orban denunța…