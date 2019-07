Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata ca municipiul Bucuresti "este foarte departe de ce inseamna o administratie inteligenta", o administratie in serviciul cetateanului care sa asigure servicii de calitate si solutii inovative.



"Ma gandesc la sistemul de parcari, de exemplu. Ii vedeti in continuare pe parcagii care iau banii de la oameni si dau niste chitante. Asta in timpul de lucru, ca in afara timpului de lucru sunt altii parcagii care cer taxa de protectie. Primaria nici macar nu are capacitatea de a asigura personal in sistemul acesta de epoca de piatra pentru…