Ludovic Orban: Autostrada Piteşti-Sibiu este "prioritate zero" pentru PNL Realizarea tronsonului de autostrada dintre Pitesti si Sibiu reprezinta o prioritate pentru liberali, a afirmat, sambata, presedintele PNL, Ludovic Orban. "Este o prioritate zero pentru noi, iar eu am demonstrat in mandatul de ministru al Transporturilor ca am fost nu doar preocupat, ci ca am facut pasi inainte foarte semnificativi. Intr-un an si sapte luni de mandat am pornit de la zero, am realizat studiul de fezabilitate, am aprobat indicatorii tehnico-economici, am pregatit documentatia de licitatie pentru realizarea acestui proiect. Din 2008 pana in 2018, din pacate, nu s-a mai facut nimic.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

