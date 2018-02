Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat marti seara ca decizia CSM in cazul propunerii de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost fara echivoc si un dezastru previzibil pentru ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre care a afirmat ca a ajuns in situatia de "marioneta"…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a discutat, marti, solicitarea ministrului Justitiei privind revocarea din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, iar rezultatul a fost un aviz negativ.Ședința a inceput…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, considera ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, trebuie sa-si dea demisia din functie dupa avizul negativ al CSM la propunerea de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a afirmat ca "Dupa avizul negativ dat de CSM propunerii de revocare a procurorului șef al DNA, Tudorel Toader trebuie sa-și dea demisia daca mai are o urma de onoare. Nici in fața CSM, Tudorel Toader nu a prezentat niciun motiv temeinic care sa impuna revocarea…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, este audiata astazi de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, in contextul solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a sefei DNA. La discutii participa si Tudorel Toader, dar si procurorul…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a declarat marti, la intrarea in sediul CSM, ca cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocarea a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa parcurga o anumita procedura pentru a fi valida. "Trebuie sa intelegem ca este vorba de o cerere de revocare…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, se va prezenta, marti, in fata Sectiei pentru Procurori a CSM, pentru a fi audiata. La sedinta va participa si Tudorel Toader, ministrul Justitiei, cel care cere revocarea ei din functie.

- Dupa ce au existat mai multe voci care sa acuze liderii PSD ca l-au impins pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, sa prezinte raportul in urma caruia demnitarul a cerut revocarea din funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, raspuns partidului aflat la guvernare nu a intarziat sa apara.…

- PSD vorbește pe mai multe voci, in privința revocarii șefei DNA. Senatorul Adrian Tutuianu a declarat luni ca daca presedintele Klaus Iohannis va refuza sa ia act de solicitarea de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, solutia este sesizarea Curtii Constitutionale. In…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins ”categoric”, luni, eventualitatea suspendarii presedintelui Klaus Iohannis din functie daca nu o revoca pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA. ”Categoric nu luam in calcul suspendarea presedintelui. Orice discutie pe aceasta tema in care este…

- In ultimii ani, DNA ne-a obișnuit cu un bilanț festivist, la care participa toata crema din mediul politic și din justiție. De obicei, acest bilanț era anunțat cu surle și trambițe de catre cei de la DNA și constituia genul de eveniment care monopoliza intreaga atenție a jurnaliștilor.Citește…

- „Vreau sa infirm o teza care circula cu viteza luminii de doua zile, si anume ca presedintele nu are alta varianta decat sa o revoce pe sefa DNA, ceea ce este totalmente fals. Evident ca presedintele are, conform Constitutiei si jurisprudentei Curtii, acest atribut de a o revoca sau nu. Este o decizie…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca decizia pe care o va lua presedintele Klaus Iohannis cu privire la procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este una care trebuie sa se incadreze din punct de vedere juridic si sa respecte Constitutia, punctand faptul ca raportul ministrului…

- REACTIE… Tudorel Toader este o rusine pentru studentii la Drept, ar trebui sa devina co-presedinte al PSD cu Liviu Dragnea si sa plece de la minister. Aceasta este reactia tinerilor liberali din judetul Vaslui, care fac un protest fara precedent la adresa metodelor utilizate de PSD pentru a o scoate…

- Dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat, joi seara, ca declanșeaza procedura de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, in spațiul virtual au inceput dezbateri aprinse. Pe rețelele de socializare curg mesajele, pro și contra.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca președintele Klaus Iohannis nu poate refuza sa o revoce pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, ca urmare a propunerii inaintate de ministrul Justiției, Tudorel Toader. In caz contrar, „se va declanșa un conflict juridic de natura constituționala”,…

- Comisia Europeana a reacționat dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a inițiat procedura de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. „Comisia urmareste cu atentie si ingrijorare ultimele evolutii. Independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea sa de a lupta efectiv impotriva coruptiei…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a prezentat motive temeinice pentru revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Presedintele Iohannis face o declaratie de presa inainte de reuniunea informala a Consiliului European, la Bruxelles, pe agenda dezbaterilor fiind…

- Președintele Klaus Iohannis este așteptat la Bruxelles sa faca declarații in urma raportului ministrului Justiției, Tudorel Toader, raport privind revocarea procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. DC News va relua declarațiile președintelui Klaus Iohannis "Astazi, am avut parte de…

- In aceastia dimineata, Laura Codruta Kovesi a reactionat dupa ce Tudorel Toader a anuntat, joi, ca initiaza procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA si ca va publica pe site raportul care sta la baza acestei solicitari.

- In calitate de deputat USR, condamn ferm decizia politica luata de ministrul Justitei, Tudorel Toader, de a propune revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Am putut citi printre randurile raportului domnului ministrul Toader ca procurorul sef se face vinovata de neascultare fata de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este "avocatul penalilor", in contextul declaratiilor acestuia in care a solicitat revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "Saptamana trecuta, cu o prestatie demna de Oscar, Tudorel ne-a pacalit…

- "Raportul de 36 de pagini, prezentat astazi de dl Tudorel Toader, este absolut devastator. Devastator nu numai pentru sefa DNA, ci si pentru institutia pe care o patroneaza si vizavi de sistemul de care noi vorbim atunci cand spunem 'statul paralel'. Deci din 36 de pagini, asa scurt, cum le-a prezentat,…

- PSD sustine decizia privind revocarea lui Kovesi: In sfarsit, cineva a „rupt pisica” Raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, a carui concluzie a constat in cererea de revocare a procurorului sef DNA, a fost unul cu argumente clare si solide, iar social-democratii sustin decizia lui Toader, a…

- Partidul Național Liberal a avut o reacție dura dupa propunerea de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Prin purtatorul de cuvant Ionel Danca, partidul condus de Ludovic Orban și-a exprimat dezacordul cu privire la decizia lui Tudorel Toader, aruncand și acuzații dure catre ministrul Justiției,…

- PSD susține decizia ministrului Justiției, privind cererea de revocare a șefei DNA. Purtatorul de cuvant al partidului, Adrian Dobre a afirmat pentru Agerpres ca raportul ministrului este profesionist, cu argumente solide, iar Tudorel Toader nu a facut altceva decat sa reitereze concluziile Curtii Constitutionale…

- "Raportul pe care domnul ministru Tudorel Toader l-a prezentat astazi in fata presei a fost unul extrem de profesionist, bazat pe lege, cu argumente foarte clare, solide si de netagaduit. Concluzia pe care a tras-o era fireasca, ca urmare a acestui raport. Era fireasca de altfel si ca urmare a evolutiei…

- Joi seara, ministrul Justiției, Tudorel Toader a susținut o conferința de presa așteptata de intreaga populație in care a propus revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Jurnalistul Dan Andronic a cantarit deciziile pe care Kovesi și, respectiv, Klaus Iohannis le au de luat in acest moment.

- ”De aproximativ 1 an de zile ministrul Justitiei, Tudorel Toader, tot incearca sa amane aceasta decizie pe care i-o cer mai marii PSD, oamenii care i-au dat portofoliul Justitiei pe mana, cu scopul clar de a-i scapa de amenintarea dosarelor pe care le au in instanta si nu pentru a administra corect…

- Uniunea Salvati România condamna decizia politica luata, joi, de ministrul Justitei, Tudorel Toader, de a propune revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si cere demisia imediata a ministrului Justitiei.

- Presedintele ALDE: Nu dorim interferarea politicului in justitie. Toader are responsabilitatea de a anunta ce crede de cuviinta Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat joi ca nu doreste interferarea politicului in justitie si de aceea a lasat ministrului Tudorel Toader…

- Tariceanu a precizat ca nu a discutat cu Toader pe marginea anuntului pe care acesta urmeaza sa il faca referitor la DNA. "Nu, nu am mai vorbit, ceea ce stiti cu totii - anuntul pe care l-a facut ministrul, astazi la ora 18,00 va face o declaratie de presa -, nu stiu exact, vom vedea care…

- Dragnea anunța ce așteptari are de la Tudorel Toader, maine: Sa nu se faca de ras!, a spus liderul Partidului Social Democrat, miercuri, la Parlament, facand referire la anunțul pe care ministrul Justiției urmeaza il faca, joi seara, cu privire la șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Dragnea a precizat ca…

- Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a declarat luni ca nici el, nici PSD nu au cerut revocarea procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, dar atunci cand au aparut inregistrarile vizand DNA, trebuiau luate niste masuri, inclusiv ministrul Justitiei, Tudorel Toader, trebuia sa ceara…

- Victor Ponta, prezent la Antena 3, duminica seara, a anticipat ce ar urma sa anunțe Toader. Reamintim ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca va prezenta saptamana viitoare, in Camerele reunite ale Parlamentului, raportul privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca nu are motive sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi de la conducerea DNA, cel puțin momentan, dar este posibil sa existe motive pe care el nu le cunoaște și pe care le are ministrul Tudorel Toader. Din punctul sau de vedere „niște penali fac o incercare…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut declarații dure în scandalul DNA, spunând ca Direcția este atacata de ”niste penali”, care ”încearca sa discrediteze conducerea DNA”. ”Avem oare a câta oara un scandal in spatiul…

- Presedintele PN, Ludovic Orban, a declarat, joi, pentru Mediafax, ca a fost necesara conferinta sustinuta de Laura Codruta Kovesi, afirmand ca DNA si procurorul sef al DNA sunt supusi unui atac concertat dus de o alianta a unor oameni care sunt profund deranjati ca aceasta institutie exista.

- Dragnea, despre demiterea Codruței Kovesi: Tudorel Toader este unul din cei mai indreptatiti si informati oameni din Romania in acest moment pentru a lua o decizie argumentata, a spus miercuri președintele PSD, la sediul partidului. Dragnea nu a dorit sa comenteze daca el considera ca șefa DNA mai trebuie…

- Dezbaterea care a avut loc miercuri la Strasbourg pe tema legilor justitiei din Romania a fost un esec al coalitiei PSD-ALDE, dar un succes al Romaniei, apreciaza Uniunea Salvati Romania intr-un comunicat transmis AGERPRES. Potrivit USR, europarlamentarii PSD-ALDE "au incercat sa forteze limitele procedurale"…

- Carmen Dan, ministrul propus pentru Afaceri Interne (MAI), a primit, luni dimineata, aviz pozitiv in comisia de specialitate din Parlament, cu 20 de voturi "pentru" si 9 "impotriva".Citeste si: Iohannis, PRESAT sa ia o decizie privind Guvernul: Dragnea si Tariceanu, scrisoare de ULTIM MOMENT…

- Absenta Romaniei de la Forumul Economic de la Davos este unul dintre cele mai proaste semnale pentru guvernul PSD-ALDE. Cu premier interimar sau nu, o tara care se ia in serios nu-si poate permite sa rateze o asemenea ocazie. Anul acesta participa peste 3.000 de persoane, de la presedinti si prim-ministri…

- Decizia anului, așteptata de mulți, intarzie sa apara! Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat saptamana trecuta ca va anunta in foarte scurt timp daca va cere sau nu revocarea din functie a procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi. Așteptarea se mai prelungește, in condițiile in care ministrul…

- "CSM - o hotarare emotionala!", a scris Tudorel Toader, miercuri, pe Facebook. El face, in context, o paralela intre declaratiile sale si considerentele judecatorilor Curtii Constitutionale din motivarea deciziei privind cazul "Belina". "Declaratia data: procurorul nu poate sa ancheteze oportunitatea,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerându-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta sforarita de grupul toxic Dragnea–Tariceanu „Va…

- Sursele citate au aratat ca decizia a fost luata cu 9 voturi pentru si 7 impotriva. Pe 26 septembrie, procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a solicitat CSM sa analizeze daca afirmatiile ministrului Justitiei referitoare la dosarul "Belina" sunt de natura sa afecteze independenta sistemului judiciar.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerandu-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta sforarita de grupul toxic Dragnea–Tariceanu. „Va somez sa luati atitudine fata de…

- Orban, catre Tudose: Legile justitiei, casapite; Nu stati cu mainile incrucisate Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerandu-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerandu-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta sforarita de grupul toxic Dragnea–Tariceanu.