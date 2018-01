Ludovic Orban: Asteptam ca in noul an sa plece PSD. Daca nu pleaca de bunavoie, ii dam si noi o mana de ajutor

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, prezent la Bistrita pentru a petrece Revelionul in mijlocul a aproximativ 400 de liberali din zona, a declarat ca asteapta de la Noul An "sa plece PSD", considerand ca efectele actualei guvernari sunt "extrem de negative". "Sa plece PSD. Daca nu pleaca…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut compatriotilor sai in mesajul de Anul Nou sa-si exprime dragostea fata de familie, urandu-le o 'schimbare in bine' in anul 2018 si le-a multumit celor care 'cred in ei insisi si in tara lor', consemneaza agentiile EFE si Xinhua. …

- Presedintele Klaus Iohannis isi va petrece Revelionul in Sibiu, el fiind asteptat la miezul noptii in Piata Mare. Premierul Mihai Tudose a ales sa sarbatoreasca noaptea dintre ani la Braila. ”In familie”, a spus Tudose, intrebat unde va sarbatori de revelion. Fostul presedinte…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, ii cere lui Mihai Tudose printr-o scrisoare deschisa sa-si foloseasca atributiile functiei de premier pentru a stopa modificarile legilor Justitiei propuse de coalitia PSD-ALDE. "Va somez sa luați atitudine fața de acest derapaj de la democrație in acest moment", scrie…

- Liberalii anunța ca vor ataca la CCR modificarile aduse legilor justiției. Președintele PNL, Ludovic Orban a transmis și un mesaj catre UDMR, cei care au susținut, pana acum, amendamentele PSD-ALDE. El le-a spus parlamentarilor UDMR sa iasa din ”aceasta plasa a partidului de guvernamant”. Ludovic Orban…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a facut, luni, un apel la PSD si ALDE sa renunte la dezbaterea si adoptarea in aceasta saptamana a modificarilor la legile Justitiei, mentionand ca nu poate fi ignorat faptul ca in toata lumea civilizata exista o ingrijorare privind incalcarea independentei justitiei,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban face un anunț intersant, in contextul politic actual, legat de respingerea in spațiul public a demersului PSD de modificare a legilor justiției și a masurilor fiscale recent adoptate. El spune ca liberalii sustin varianta alegerilor anticipate, pentru ca PSD nu mai are…

- Presedintele PNL Ludovic Orban il avertizeaza pe senatorul Daniel Zamfir, dupa initiativa acestuia privind plafonarea dobanzilor la creditele bancare, spunand ca proiectul nu este sustinut de PNL, in schimb are sustinerea consilierului premierului, " ceea ce e cat se poate de deranjant".

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat, joi, limbajul folosit de senatorul PSD Serban Nicolae in plenul Camerei Deputatilor, el adaugand ca liberalii nu vor mai participa la emisiuni si dezbateri publice la care acesta va fi invitat.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a transmis, marți, condoleanțe in numele liberalilor Familiei Regale și celor care l-au iubit pe Regele Mihai, aratand ca prin moartea fostului suveran al Romaniei se inchide o pagina de istorie. "Am primit cu durere în suflet vestea ca Majestatea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a reactionat marti la criticile lui Catalin Predoiu la adresa Departamentului de Stat al SUA, spunand ca pozitia oficiala a partidului este exprimata de el in calitate de lider, iar opiniile „exprimate de unii” sunt puncte de vedere individuale.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a susținut luni seara ca in Romania bugetele au fost folosite intr-o anumita masura pentru mita electorala. „In Romania, dupa parerea mea, intre 1,4%, 25% și 300% din bugete s-au cheltuit pentru mita electorala — subvenții, și acum persista subvenția pentru diferența…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, s-a plans liberalilor, in ședința BEX de luni a partidului, ca USR a furat startul in sesizarea Curții Constituționale a hotararii de funcționare a Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, au declarat surse liberale, pentru EVZ. Inițial era vorba ca PNL…

- Peste 200 de persoane, printre care personalitați naționale și locale, au luat parte vineri la dezvelirea statuii lui Ion I.C.Bratianu. Președintele PNL Romania, Ludovic Orban, prim-vicepreședinte comunicare, președinte PNL Sibiu, Raluca Turcan au fost de asemenea prezenți la manifestare,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca PNL va lupta in continuare, chiar daca moțiunea de cenzura nu a trecut. Orban susține ca, in acest moment, in Parlament sunt mai mulți cei care sunt slugile lui Dragnea, decat cei care promoveaza statul de drept.”Chiar daca moțiunea nu a trecut,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca scopul protestului de la Palatul Parlamentului este și acela de a trage un semnal de alarma catre toți parlamentarii, "care mai asculta de ordinele lui Dragnea", ca, ''daca vor mai continua pe drumul acesta'', nu vor mai intra in Legislativ.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a criticat marți situația creata in fața Direcției Naționale Anticorupție la sosirea liderului social-democrat Liviu Dragnea, susținand ca nu trebuie pusa nicio forma de presiune asupra activitații instituțiilor. "Nu ma pot pronunța asupra dosarului…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat luni ca in ziua dezbaterii moțiunii de cenzura impotriva guvernului Tudose vor fi organizate manifestații in fiecare capitala de județ și in București, la Parlament. "Am anunțat public înca de la reuniunea Biroului Executiv de saptamâna…

- Prezent la Inalta Curte, unde se judeca recursul in dosarul in care a fost achitat, Ludovic Orban a precizat ca Liviu Dragnea trebuia sa renunțe la funcția de președinte a Camerei Deputaților și sa faca un pas in spate in politica. Prezent la Inalta Curte, unde se judeca recursul in dosarul in care…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat, vineri, ca dupa ce ordonanta care modifica Codul Fiscal va fi publicata in Monitorul Oficial, partidul va sesiza Avocatul Poporului pentru a ataca OUG la CCR, adaugand ca, daca nu isi indeplineste atributiile legale, Victor Ciorbea s-ar putea alege cu plangere…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat vineri ca nu renunța la moțiunea de cenzura la adresa Guvernului Mihai Tudose. Mai mult, Orban a anunțat demararea unei campanii in urma careia cetațenii sa-i convinga pe parlamentari sa voteze moțiunea de cenzura pe care o vor depune liberalii in Parlament.…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat, la Adevarul Live, ca deputatul PSD Iulian Iancu, presedintele Comisie pentru Industrii si servicii din Camera Deputatilor, face jocurile companiei rusesti Gazprom in Parlamentul Romaniei.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, la Parlament, ca partidul pe care il conduce este solidar cu manifestatiile de strada ale societatii civile pentru independenta justitiei, pentru continuarea luptei anticoruptie si a cerut PSD sa nu sustina proiectul de modificare a legilor justitiei,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, duminica seara, ca Florin Oancea, candidatul partidului pentru Primaria Devei, a caștigat alegerile locale din acest oraș. "Este sigur. Liberalul Florin Oancea a câștigat primaria Devei. Victorie imensa a PNL și un mare câștig…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri la Timișoara ca foștii președinți ai partidului aleși de congres sunt membri ai Biroului Politic Național (BPN), iar daca Vasile Blaga dorește sa-și exercite aceasta calitate, ''este bine-venit oricand''. Liderul liberal a subliniat ca în…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca premierul Mihai Tudose și ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, trebuie sa plece imediat din funcții pentru ca au mințit ca au avizul partenerilor sociali pentru schimbarile fiscale anunțate. "Prim-ministrul Mihai Tudose și ministrul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a indemnat pe liberali, joi, la Deva, sa respinga in corpore pachetul de masuri fiscale anuntat de Guvern: transferul contributiilor, impozitul pe cifra de afaceri, split TVA si taxa de 2,25% pentru angajatori. El a numit coalitia PSD-ALDE un clan primitiv care,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca deputatul PSD Florin Iordache, presedintele Comisiei parlamentare speciale, nu stie ce a semnat in cazul modificarilor la legile Justitiei. Șeful liberalilor i-a acuzat pe social-democrați ca au pregatite la „sertar” amendamente la aceasta inițiativa…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca liberalii ii vor cere Avocatului Poporului sa atace la Curtea Constitutionala (CCR) ordonantele de guvern privind modificarile fiscale, despre care acesta spune ca sunt "aberatii.

- „Exista multi investitori din zona de productie care isi fac in prezent calculele si care se gandesc sa plece din Romania. In general, acestia activeaza in industrie, fie ca e industria textila sau auto si au venit in Romania pentru costul redus al fortei de munca. Acestia au angajat oameni fara calificari…

- Mara Mares, Radu Surugiu si Glad Varga candideaza pentru sefia TNL in cadrul Congresului de duminica la care vor participa 1.300 de delegati. Presedintele PNL, Ludovic Orban, va fi si el prezent la Congres.

- PNL solicita Guvernului sa renunte la plata defalcata a TVA PNL solicita Guvernului sa renunte la mecanismul obligatoriu de plata defalcata a TVA, precum si la transferul contributiilor sociale de la angajatori la angajati. Presedintele liberal, Ludovic Orban, considera ca trecerea…

- „Cerem apasat Guvernului sa emita o ordonanta de urgenta pentru abrogarea reglementarilor din ordonanta de urgenta prin care au introdus Split Account TVA. PNL deruleaza o campanie de strangere de semnaturi de la angajati in sectorul privat, persoane fizice autorizate, patroni, manageri, antreprenori.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca remanierea este "o frecție la un picior de lemn", criticand noile nominalizari și anunțand ca liberalii iau in calcul in continuare moțiunea de...

- PNL vrea modificarea Regulamentului pentru a putea strânge semnaturi pentru demiterea lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, a declarat Ludovic Orban. Liderul PNL a afirmat ca la vot secret „nu se stie niciodata” câti vor fi împotriva…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat marti ca liberalii iau in calcul initierea unei motiuni de cenzura in cazul in care premierul Mihai Tudose nu ii va demite din Guvern pe ministrii "cu probleme"."Il somam pe Tudose sa nu mai faca pe viteazul la televizor, sa nu mai voteze in Biroul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a lansat o serie de injurii la adresa ministrilor si a PSD. Orban s-a dezlantuit in discursul sau de la Consiliul National al PNL. ”Ei conduc astazi Romania si nu o conduc normal, ei o conduc asa cum au fost ei obisnuiti, sunt obisnuiti sa taie si sa spanzure, sa calce…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, l-a criticat, sambata, pe Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, afirmand ca acesta este "sluga care șterge pantofii PSD". "Din pacate, în România nu mai exista Avocat al Poporului, este sluga care nu face altceva decât sa ștearga…

- Biroul Politic National si Consiliul National ale PNL se vor desfasura sambata la Poiana Brasov, potrivit Agerpres. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat pe 25 septembrie convocarea acestor foruri ale partidului pentru aceasta data in judetul Brasov. "Am decis reprogramarea Biroului…