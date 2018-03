Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca a fost atacat de presedintele UDMR, Kelemen Hunor, si a fost avertizat ca, daca liberalii vor ataca la CCR legea privind infiintarea Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, nu se stie ce se va intampla, afirmand ca asteapta de le lideul UDMR scuze.

- Curtea Constitutionala a admis sesizarea depusa de un grup de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP privind legea de infiintare a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. Legea a fost inițiata de UDMR și prevedea reinființarea unui liceu cu predare…

- Curtea Constitutionala dezbate, miercuri, sesizarea despusa de un grup de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP asupra legii privind infiintarea Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac afirma ca infiintarea liceului…

- Liderul TNL – am numit-o pe Mara Mareș – anunța, pe Facebook, ca așteapta scuze din partea liderilor USR, care, deși au acuzat un așa-zis blat PNL-PSD, nu au fost in stare sa elaboreze sesizari admisibile pentru CCR, in speța mutilarii Legilor Justiției. ”Ne-au acuzat de BLAT cu PSD, dar sezizarile…

- Kelemen Hunor, președintele UDMR, spune ca nu exista niciun element de neconstitutionalitate in ceea ce priveste infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures si acuza PNL si PMP ca “folosesc orice ocazie sa blocheze dialogul romano-maghiar”. El a adaugat ca PNL “va trebui sa dea o explicatie…

- Kelemen Hunor a declarat ca nu crede ca sunt elemente de neconstitutionalitate in decizia de infiintare a Liceului Teoretic Romano-Catolic Targu Mures, in conditiile in care Constitutia asigura dreptul minoritatilor de a invata in limba materna. "Decizia PNL este fundamental gresita din mai…

- Inființarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mureș, ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara, urmeaza sa fie votata, miercuri, de plenul Senatului, in calitate de for decizional, proiectul fiind adoptat deja de Camera Deputatilor. Comisia pentru invatamant din Senat…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, ca in Opozitie nu exista dialog, adaugand ca liderul PNL, Ludovic Orban, are o „problema de aritmetica" si greseste „lasand impresia ca se lupta cu PSD". Mai mult, liderul maghiarilor a precizat ca PNL „Nu va da jos PSD” bagand „cutite” in UDMR, și…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti seara ca in randul electoratului s-a produs o mutatie "masiva" si ca PSD se afla pe un trend descendent, generat de Ordonantele 13 si 79, dar si de caderea guvernelor Grindeanu si Tudose."Teoretic, este posibil sa faci anticipate. (...) Dupa…

- Kelemen Hunor l-a refuzat pe Ludovic Orban, dupa ce liderul PNL a incercat sa-l convinga pe șeful UDMR sa voteze impotriva Guvernului Dancila. UPDATE: Kelemen Hunor anunța ca UDMR susține Guvernul Dancila „Oricine vrea sa discute cu mine, ușa e deschisa. M-a sunat aseara tarziu, am baut de dimineața…

- Negocierile Opoziției, pe votul de investire a Guvernului Dancila, au eșuat. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, dupa intalnirea cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, ca reprezentantii Uniunii urmeaza sa ia o decizie referitoare la sustinerea Guvernului Dancila in cadrul intalnirii grupurilor parlamentare…

- Kelemen Hunor l-a refuzat pe Ludovic Orban, dupa ce liderul PNL a incercat sa-l convinga pe șeful UDMR sa voteze impotriva Guvernului Dancila."Oricine vrea sa discute cu mine, ușa e deschisa. M-a sunat aseara tarziu, am baut de dimineața o cafea și cu asta-basta. Ca sa ma convingi inainte…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, se intalneste luni cu liderul grupului deputatilor minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian, si cu presedintele UDMR, Kelemen Hunor, pentru a discuta despre votul privind investirea noului Guvern, au declarat pentru AGERPRES surse parlamentare. Cele doua…

- Viorica Dancila Parlamentarii au fost convocati, luni, in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura guvernului Viorica Dancila, UDMR fiind singura formatiune politica parlamentara care nu a decis cum va vota. Membrii conducerilor celor doua Camere ale Parlamentului au decis ca audierile…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica seara, ca liberalii vor vota, cu bilele la vedere, impotriva investirii guvernului Dancila.” Sper ca nimeni nu-si imagineaza ca Vasilica Vorica Dancila va fi premierul țarii”, a spus Orban, care a facut apel catre parlamentarii minoritatilor si UDMR…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, duminica, la finalul sedintei pe care parlamentarii coalitiei au avut-o cu ministrii propusi in Cabinetul Dancila, ca spera ca UDMR sa sustina prin vot investirea Guvernului. Intrebat ce parere are despre atitudinea critica a lui Kelemen Hunor la adresa programului…

- UDMR nu spune nici nu, nici da in privința propunerii PSD-ALDE - Viorica Dancila - la funcția de premier și așteapta decizia lui Klaus Iohannis, a declarat președintele Uniunii, Kelemen Hunor, la ieșirea de la discuțiile cu președintele Klaus Iohannis.

- Dupa consultarile cu presedintele Klaus Iohannis, liderul PNL, Ludovic Orban a declarat jurnalistilor ca i-a propus sefului statului sa declanseze alegeri anticipate, insa sustin ca nu dezvaluie ce discutii s-au purtat in cadrul biroului de la Cotroceni. Liberalii sustin insa ca sunt pregatiti de…

- Primii care vor merge la consultari, incepand cu ora 12, vor fi cei de la PSD-ALDE. Propunerea de premier este europarlamentarului Viorica Dancila. Delegatia va fi condusa de Liviu Dragnea. „Da, am spus ca nu voi mai merge niciodata la Cotroceni in actualul mandat, dar cand am spus-o nu m-am gandit…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, luni seara, demisia premierului Mihai Tudose, afirmand ca in PSD nu s-a gasit inca ”sluga perfecta pentru Liviu Dragnea”, afirmand ca partidul de guvernamant este in criza si singura solutie este organizarea alegerilor anticipate. „Inca nu s-a gasit sluga…

- Tensiunile intre liderul UDMR si premier sunt departe de a se fi stins. S-a vazut acest lucru azi, la Turda, unde s-a marcat, printr-o ceremonie, implinirea a 450 de ani de la edictul de la Turda - documentul care a proclamat libertatea religioasa in Transilvania.

- Presedintele UDMR, despre declaratia lui Tudose: M-a socat, sa o retraga, astept scuze Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, ca premierul Mihai Tudose trebuie sa-si retraga declaratia privind autonomia Tinutul Secuiesc si sa isi ceara scuze, adaugand ca aceasta l-a socat si ca este inaceptabila.…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor considera inacceptabile declaratiile premierului Mihai Tudose, care a comentat rezolutia privind autonomia Tinutului Secuiesc semnata la Cluj-Napoca. Hunor a spus ca asteapta scuze si ca declaratia sa nu va ramane fara consecinte. ”Absolut inacceptabile. Nu ma asteptam…