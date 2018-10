Ludovic Orban a declarat, pentru MEDIAFAX, ca este "o nerușinare" faptul ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, a venit cu a doua propunere de revocare care nu are niciun temei legal, cea a procurorului general, Augustin Lazar. Prima propunere a vizat-o pe fosta șefa DNA, Laura Codruța Kovesi.

"Este o ticaloșenie a ministrului Justiției, care sub masca lui de pseudo-specialist și sub frazeologia lui daunoasa ascunde de fapt singura postura pe care o are, de calau care are misiunea sa decapiteze din ordinal lui Dragnea toți șefii parchetelor fara niciun fel de motiv legal sau temei serios.…