- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la Focsani, ca alti sapte parlamentari si-au luat angajamentul de a semna motiunea de cenzura impotriva Guvernului PSD, in momentul de fata initiatorii demersului bazandu-se pe 244 de voturi. "Am mai avut foarte multe discutii cu parlamentari care…

- Plenul reunit al Parlamentului se reuneste, joi, pentru citire motiunii de cenzura intitulata "Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!". Opozitia a reusit, miercuri, sa invinga, la vot, PSD-ul si sa schimbe votul pe motiune de sambata, pentru joia viitoare. Presedintele…

- Motiunea de cenzura, initiata de Opozitie la adresa Guvernului Dancila, a fost depusa marti in Parlament. Motiunea, intitulata “Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!”, are 237 de semnaturi, cu patru mai mult decat este necesar. Au semnat parlamentari PNL, USR, PMP, PRO…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca opoziția unita are un potențial de 214 de voturi, deci moțiunea de cenzura ar avea cele mai mari șanse sa treaca. Orban a spus ca ulterior moțiunii, dorința PNL este sa provoace alegerile anticipate, dar in caz ca nu se realizeaza acest scenariu, atunci…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera, la scurt timp dupa ieșirea publica a președintelui Klaus Iohannis, ca schimbarea Guvernului Dancila in urma unei motiuni de cenzura este posibila, dar nu este o certitudine, deoarece in Parlament „oricand pot aparea surprize”. In plus, el anunța ca moțiunea…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, susține ca UDMR așteapta sa fie depusa moțiunea de cenzura anunțata de PNL, iar maghiarii vor vota pentru rasturnarea Guvernului. Kelemen e de parere ca de aceasta data sunt șanse ca moțiunea sa treaca, pentru ca și ALDE, USR și PNL vor vota, potrivit Mediafax. „In…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata ca liberalii sunt pregatiti in orice moment sa-si asume raspunderea guvernarii, aratand ca in noua sesiune parlamentara va fi depusa o motiune de cenzura. “PNL este pregatit in orice moment sa-si asume raspunderea guvernarii. Avem solutii, avem oameni…