Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata ca liberalii sunt pregatiti in orice moment sa-si asume raspunderea guvernarii, aratand ca in noua sesiune parlamentara va fi depusa o motiune de cenzura. "PNL este pregatit in orice moment sa-si asume raspunderea guvernarii. Avem solutii, avem oameni…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca negocierile pentru sustinerea motiunii de cenzura vor continua pana la momentul votului si a sustinut ca parlamentarii PSD si ALDE au doua variante: sa isi inceteze cariera politica

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca obiectivul partidului este sa depuna motiunea de cenzura intr-un termen cat mai scurt, daca este posibil chiar miercuri, astfel incat sa se intre cat mai rapid in procedura de prezentare a motiunii, de dezbatere si de votare a ei. El a mentionat ca se…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, a declarat, joi seara, ca liberalii isi vor asuma guvernarea, in cazul in care motiunea de cenzura pe care o vor depune va fi adoptata. El a afirmat ca PNL va incepe negocierile cu partenerii din opozitie, dar si cu fiecare…

- “Romanii, in majoritate zdrobitoare, nu mai vor ca la putere sa fie PSD. (…) Din acest motiv, PNL va face toate demersurile constitutionale, legale, posibile, pentru a pune punct acestei guvernari. Repetam solicitarea noastra catre Guvern: dati-va demisia, (…) romanii nu va mai vor in fruntea Romaniei.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat marti ca liberalii vor depune o motiune de cenzura in aceasta sesiune parlamentara, daca Guvernul Dancila nu va demisiona. “Romanii, in majoritate zdrobitoare, nu mai vor ca la putere sa fie PSD. (…) Din ...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa la Resita, ca o castigare a alegerilor europarlamentare de catre liberali inseamna garantia destinului european al Romaniei si a faptului ca tara noastra va maximiza beneficiile apartenentei la Uniunea Europeana, potrivit…