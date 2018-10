Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Timișoara, ca Liviu Dragnea nu ar trebui sa se „bata in piept” ca este familist și niciun partid politic nu ar trebui sa foloseasca referendumul pentru redefinirea familiei in interes politic, potrivit Mediafax. Ludovic Orban a declarat,…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, anunta ca va participa la referendumul de modificare a articolului 48 din Constitutie, in sensul definirii casatoriei ca uniune intre un barbat si o femeie."Eu voi merge și voi vota in favoarea modificarii. Nu mi se pare decat o transpunere in Constituție a…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara, intr-o emisiune televizata, ca se mai dorește organizarea la sfarșitul lunii octombrie a unui nou miting de protest similar celui din 10 august și a adaugat, in acest context, ca aceasta este „intenția lui Klaus Iohannis”.„In acea…

- Presedintele PSD Bihor, Ioan Mang, a declarat, vineri, ca va avea loc Comitetul Executiv al partidului, ”in a doua jumatate” a lunii septembrie, Liviu Dragnea fiind de acord sa convoace ”cat mai repede” aceasta sedinta. ”Sunt anumite lucruri care trebuie discutate in Comitetul Executiv”, a spus Mang,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca Ministerul Afacerilor Interne are sute de angajați detașați in alte instituții, in Parlament și alte ministere. Liderul PNL a precizat ca Liviu Dragnea a fost intotdeauna "obsedat" de MAI, potrivit Mediafax.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, nu crede ca s-a incercat asasinarea presedintelui PSD, Liviu Dragnea, si spune ca este ''clar o poveste de adormit copiii'', ''o minciuna gogonata''. 'Cred ca nu mai trebuie prelungita foarte mult dezbaterea cu nazdravania asta a lui Dragnea, care e clar o…

- ”Este halucinant modul in care premierul Viorica Dancila isi permite sa minta intr-o corespondenta oficiala, transmisa la Bruxelles, cu privire la situatia din Romania, si este cu atat mai grav faptul ca papusarii Vioricai Dancila cred ca pot dezinforma in acest mod oficialii europeni. Scrisoarea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, a readus Romania in anii '90 dupa interventia Jandarmeriei la mitingul Diasporei si ca liberalii vor incepe demararea unei sesiuni extraordinare, in Parlament pentru constituirea unei comisii de ancheta.