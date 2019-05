Stiri pe aceeasi tema

- Partidul National Liberal va participa la consultarile initiate de presedintele Klaus Iohannis, pentru a decide cum se va pune în practica rezultatul de la referendumul din 26 mai, a anuntat, joi, presedintele PNL, Ludovic Orban.

- Partidul National Liberal va participa la consultarile initiate de presedintele Klaus Iohannis, pentru a decide cum se va pune in practica rezultatul de la referendumul din 26 mai, a anuntat, joi, presedintele PNL, Ludovic Orban. "PNL saluta decizia presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis,…

- "Consideram fundamental referendumul inițiat de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, pentru evoluția ulterioara a societații romanești. Asaltul infractorilor asupra independenței justiției trebuie sa inceteze. Trebuie corectate toate stricaciunile provocate de majoritatea PSD-ALDE asupra funcționarii…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, vine cu informații de ultim moment despre discuțiile purtate de PNL cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis, privind campania pentru alegerile europarlamentare.”Inca nu am stabilit. Sunt convins ca președintele va fi implicat activ in susținerea referendumului,…

- "Inca nu am stabilit, sunt convins ca presedintele va fi implicat activ in sustinerea referendumului, are dreptul legal sa fie un actor in aceasta campanie pentru referendum si sunt convins ca va fi actorul principal in aceasta campanie, iar Partidul National Liberal va sprijini total, cu toate fortele,…

- Consultarile vor incepe la ora 15,00 cu reprezentantii PNL, la 16,00 urmand sa aiba loc cele cu USR, la 16,45 cu PMP, la 17,30 cu UDMR si la 18,15 cu grupul minoritatilor nationale. Vineri sunt programate consultarile cu reprezentantii PSD, de la ora 11,00, si cele cu ALDE, de la ora 12,00. Seful…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, intrebata daca va participa la consultarile de la Cotroceni pe tema referendumului pe justiție, ca personal nu crede ca o discuție cu șeful statului ar aduce mare plus pentru ea, avand in vedere atacurile lui Klaus Iohannis la adresa Guvernului.„Eu…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a negat miercuri informațiile potrivit carora liberalii l-au indemnat pe Klaus Iohannis sa abandoneze ideea organizarii unui referendum in ziua europarlamentarelor. ”Ideea de referendum este forma cea mai profunda de manifestare a democrației”, a mai spus el.Citește…