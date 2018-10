Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata ca primarul Capitalei, Gabriela Firea, nu a facut nimic de doi ani, afirmand ca "Firea pentru Bucuresti este cam ceea ce e Dragnea pentru Romania". "Eu nu ma iau dupa cearta dintre ei. Faptul ca isi spala rufele in public si mai aflam…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in urma aplicarii noii legi a pensiilor, care va fi pusa saptamana viitoare in dezbatere publica, fiecare pensie va fi cel putin dublata in 2021. „Noua lege a pensiilor va schimba foarte multe lucruri in bine, pentru toate categoriile de pensionari. Fiecare…

- Presedintele PMP Bistrita-Nasaud, Ionut Simionca, a declarat marti, in cadrul unei conferinte de presa, ca in perioada urmatoare Consiliul Executiv National PMP a decis sa depuna un proiect de lege impotriva pensiilor speciale, pe care partidul sau le doreste eliminate, deoarece ca le considera un furt…

- Președintele PSD a prezentat, duminica seara, noua lege a pensiilor și modificarile care vor avea loc, astfel in 2019 punctul de pensie va fi de 1.265 lei, ajungand in 2021 la 4.256 lei net. Liviu Dragnea a precizat insa ca aceasta lege nu se aplica pensiilor speciale.Liviu Dragnea: Se fac…

