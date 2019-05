Ludovic Orban: Am simţit ce înseamnă faţa hâdă, faţa mizerabilă a comuniştilor travestiţi, a vechililor grupaţi în jurul lui Dragnea "Incep prin a readuce aminte ca astazi sarbatorim 144 de ani de la infiintarea Partidului National Liberal. La multi ani, Romania! La multi ani, PNL! La multi ani romani! La multi ani, dragi membrii, simpatizanti si sustinatori ai Partidului National Liberal! In aceasta zi de aniversare am simtit ce inseamna fata hada, fata mizerabila a comunistilor travestiti, a vechililor grupati in jurul lui Dragnea, care au intinat memoria Bratienilor si care au interzis conducerii Partidului National Liberal, pentru prima oara in ultimii 30 de ani, sa aniverseze infiintarea Partidului National Liberal,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

