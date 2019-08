Ludovic Orban: ALDE nu are cum să plece de la guvernare 'In ceea ce priveste estimarile pe care le-am facut in analizele noastre, estimarile au fost ca ALDE nu are cum sa plece de la guvernare (...). Probabil a fost si un puseu de barbatie a lui Tariceanu, apropo de alegerile prezidentiale, in care a incercat cumva sa-si arate muschii si sa arate cat de puternic este, dar, pana la urma, asa cum a zis Tariceanu, ramane intr-o guvernare impotenta, pana cand se va genera o majoritate parlamentara care sa duca la caderea acestui Guvern', a sustinut miercuri seara Orban la Realitatea TV. Potrivit liderului liberal, cei din ALDE sunt foarte nelinistiti… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

