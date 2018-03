Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat de judecatorii ICCJ, in dosarul in care era acuzat ca ar fi cerut bani unui om de afaceri, in campania electorala.Citește și: ALERTA - Ludovic Orban, achitat in dosarul in care era acuzat de fapte de corupție Surse din conducerea PNL ne-au…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a pastrat sentinta data in prima instanta si l-a achitat pe presedintele PNL Ludovic Orban, acuzat de fapte de coruptie. Decizia Curtii Supreme este definitiva.

- Consiliul National al PNL si Biroul Politic National al partidului se vor intruni pe 12 martie, a anuntat, luni, presedintele liberalilor, Ludovic Orban. Intrebat daca exista o legatura intre aceste sedinte si data de 5 martie cand presedintele PNL va primi o pronuntare in dosarul sau, Orban…

- "Astazi, am avut parte de o prezentare lipsita de claritate a raportului privind activitatea conducerii DNA, facuta de ministrul Justiției. Mi-am exprimat in repetate randuri opinia ca Direcția Naționala Anticorupție și conducerea DNA fac o treaba foarte buna, poziție pe care o mențin. Administrația…

- "E o seara trista. Ministrul Tudorel Toader a preluat și retorica grupurilor infracționale. A preluat argumente și expresii precum "decapare", "probe", "inregistrari falsificate" și alte argumente de acest fel. Argumentele nu se susțin. Revocarea procurorului șef al DNA nu e oportuna acum", a spus…

- Fostul mogul Sorin Ovidiu Vintu iese la rampa din spatele gratiilor, atragand atenția ca, „in timp ce Dragnea habar n-are sa guverneze o țara, Iohannis habar n-are s-o conduca, iar Orban habar n-are pe ce lume se afla”, tanara generație „doarme ca proasta in papuci”.„Chinezii se pregatesc…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au condamnat-o pe judecatoarea Geanina Terceanu la 7 ani de inchisoare pentru ca a primit mita 220.000 de euro ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul „Transferurilor de jucatori”. Procurorii au cerut la ultimul…

- Serghei Mizil considera ca este o nedreptate ceea ce se intampla, Cristi Borcea nefiind implicat in dosarul "Mita pentru judecatoare" in care fosta judecatoarea Geanina Terceanu a fost condamnata pentru ca a luat mita pentru a dispune achitarea inculpaților in Dosarul Transferurilor din fotbal.

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a remarcat atitudinea jucatorilor sai din finalul jocului cu Dinamo, incheiat la egalitate, scor 2-2, considerand ca daca mai avea la dispozitie cateva minute, formatia sa ar fi putut sa castige.

- Reactie de ultim moment a prim-ministrului, dupa ce a primit critici pentru afirmatiile facute in cadrul unei emisiuni tv.Citeste si: Oana Pellea PUNE TUNURILE pe coalitia PSD-ALDE si le cere socoteala: 'O declaratie publica. Cer prea mult?...' Premierul Viorica Dancila iși cere scuze…

- "Am vazut cateva extrase in presa ale discursului doamnei Kovesi. Am impresia ca dansa nu vede barna din ochiul ei, al institutiei, dar cauta sa gaseasca defecte in ochii altora. Cred ca institutia nu e supusa niciunei presiuni. E interesul public, firesc, pe care toti cetatenii il au cu privire…

- Autoritatile discuta marti si miercuri cu privire la eventualele scaderi ale indemnizatiilor de crestere a copilului, ca urmare a transferului contributiilor sociale, a anuntat, marti, Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice,...

- Clasamentul celor mai vandute SUV-uri la nivel mondial, in 2017, si-a schimbat liderul. Cel mai popular model in preferintele clientilor s-a dovedit a fi modelul Toyota RAV4, care a reusit sa depaseasca Honda CR-V – masina care a detinut acest titlu in 2016, 2015 si 2014.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a reacționat dupa dezvaluirile incendiare ale fostului deputat Vlad Cosma. Acesta a lansat luni un apel la adresa ministrului Justiției.'Tudorele, fa ceva ca nu se mai poate', a spus Codrin Ștefanescu, la sediul PSD. - in curs de…

- Bașkanul Erol Bedir, șeful de la Kayserispor, ii ia apararea lui Marius Șumudica dupa ce echipa acestora a fost eliminata in sferturile de finala ale Cupei Turciei de catre Akhisar Belediye, 2-3 la general. "Echipa e pe locul 5 in campionat, iar arhitecții acestor rezultate bune sunt Marius Șumudica,…

- "Se poarta discutii, care vor fi finalizate in aceste zile, cu reprezentantii Casei Regale pentru a se gasi care este forma constitutionala si fireasca in care poate fi adoptata aceasta lege. Nu este vorba de legea in sine, este vorba daca sau nu se infiinteaza, prin lege, o institutie, care…

- Fostul premier Victor Ponta a reacționat dupa ce avocata liderului PSD, Maria Vasii, i-a cerut iertare șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, intr-o emisiune televizata la Antena3.„Si eu astept scuze de la Dragnea Mincinosul care a zis ca am facut denunt contra lui s , dupa ce a citit dosarul, a…

- Ultima achitare de rasunet incasata de DNA intr-un dosar a venit, pe 1 februarie, de la Curtea de Apel Constanța, care a pronunțat o decizie definitiva. Primarul din Tuzla, Resit Taner, trimis in judecata pentru santaj, de DNA Constanța, a fost achitat definitiv de Curtea de Apel, sub acuzația de șantaj.…

- Parchetul General are o reactie similara cu DNA privind dosarul Microsoft si arata ca principal responsabil al prescrierii faptelor procurorul care a instrumentat dosarul, Mihaiela Iorga, mentionand ca in acest sens a fost sesizata Inspectia Judiciara pe 20 septembrie 2017.

- ”Imi dorește capul pentru ca probabil i l-a cerut cineva sau probabil se gandește ca activitatea mea de la partid dauneaza partidului. Dupa cum știți, duminica, la grupurile parlamentare reunite am solicitat președintelui partidului o discuție sincera in care sa imi spuna care sunt elementele de deviaționism…

- In ședința grupului PNL din Senat de joi, 1 februarie, in care se decid funcțiile pentru noua sesiune parlamentara, Daniel Zamfir a pierdut președinția Comisiei economice, de industrie și servicii din...

- Un tanar din Constanta, banuit de comiterea unei infractiuni de furt a fost identificat de politistii constanteni. Acesta este suspectat ca a alimentat masina la un peco din Agigea si a plecat fara sa ahite contravaloarea carburantului. Potrivit IPJ Constanta, la data de 31 ianuarie a.c., politistii…

- Kremlinul a reactionat marti cu prudenta la publicarea de catre Washington a unei liste cu apropiati ai presedintelui rus Vladimir Putin, susceptibili de sanctiuni, afirmând ca doreste sa ''analizeze'' pentru a trage concluzii înainte de a da

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Sa analizam cat se poate de obiectiv politica pe care Partidul Național Liberal o face in opoziție fiind. Care sunt obiectivele PNL? Care sunt mijloacele prin care principalul adversar al puterii ar putea sa iși atinga aceste obiective? Dar, inainte de toate, ar trebui sa…

- Politia rusa a fortat, duminica dimineata, intrarea in biroul din Moscova al liderului opozitiei, Alexei Navalnii, motivand ca ar fi primit informatii ca in cladire ar exista o bomba, arata imagini postate online de suporterii lui Navalnii, scrie Reuters. Alexei Navalnii a lansat, la…

- Simona Gherghe este una dintre cele mai cunoscute figuri din showbiz-ul romanesc. Deși au vazut-o de atatea ori pe micul ecran, oamenii nu știu, insa, cum a ajuns Simona in postura de prezentatoare.

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, afirma, intr-un mesaj postat miercuri pe pagina sa de socializare, ca a aflat cu tristete vestea privind trecerea in nefiinta a senatorului...

- Simona Halep a avut parte de un meci istoric in aceasta noapte la Australian Open. A salvat trei mingi de meci si s-a calificat in optimile primului mare turneu de Mare Slem al anului dupa o victorie fabuloasa, 15-13 in setul decisiv. Cristian Tudor Popescu a traiat la cote maxime acest meci, iar…

- Procurorii DNA au dispus reținerea președintelui CJ Neamț și președinte al PSD Neamț, Ionel Arsene, pentru ca acesta ar fi luat mita ca sa intervina intr-un dosar ANI, in anul 2013. Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, susține ca acuzațiile sunt extrem de suspecte, iar faptul ca DNA a dispus…

- Premierul interimar Mihai Fifor a semnat decizia de eliberare a lui Bogdan Despescu din functia de inspector general al Inspectoratului General al Politiei Romane, in locul acestuia fiind numit, pentru sase luni, Catalin Ionita. Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a semnat, miercuri, decizia de eliberare…

- Doar cateva minute mai tarziu fața de anunțul ca PSD ii retrage sprijinul politic lui Tudose, fostul premier Victor Ponta a postat pe contul sau de socializare un mesaj dur la adresa rivalului sau, Liviu Dragnea, dar și la adresa partidului din care, atația ani a facut parte și chiar l-a condus. Vizibil…

- Pentru a te asigura ca te deplasezi in siguranta, alege varianta cea mai simpla: inchiriaza o masina. Cea mai buna varianta pentru nevoile tale in cazul in care iti propui o vacanta la munte este un automobil 4 x 4. Crezi ca bugetul tau va fi afectat de o astfel de alegere? Dimpotriva, costurile…

- Ingrid Iordache, presedintele TSD Arad, s-a delimitat de scrisoarea publicata de Gabriel Petrea, presedintele TSD la nivel national, in care a cerut mai multa democratie in partid. Filiala PSD Arad, condusa de Dorel Caprar, este de partea lui Liviu Dragnea. Gabriel Petrea, ministrul pentru Dialog social,…

- Secretarul adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca in partid și-a bagat coada „un drac” care ar proveni din exterior. „Și-a bagat dracul coada in PSD. Nu l-am indentificat. La Grindeanu este Ponta, dracul nu este de la noi este din exteriorul partidului. Face un lucru mai grav. Trebuie o concluzie…

- La aproape doua ore de cand ajunsese la Parchetul General, pentru a da declaratii in ancheta privind microfonul pe care a anuntat ca l-a gasit in locuinta pe care a inchiriat-o, in Bucuresti, ministrul de Interne a parasit sediul PICCJ, cu cateva minute inainte de ora 12 si jumatate. Daca la sosire…

- ”Printre zecile de mesaje pe care le-am primit de la oameni care au vrut sa ajute la prinderea autorului, s-a aflat și cel cu varianta corecta. Persoana imi daduse profilul de Facebook al celui pe care il banuia și imi spusese ca autorul lucreaza la Brigada Rutiera. Am zambit inițial, dar l-am luat…

- 1.552 de persoane din cei 2.287 de subiecți ai impunerii cu impozitul de avere pentru anul 2017 (circa 68% din total) au achitat acest impozit pana la data de 31 decembrie 2017, anunta Serviciul Fiscal de Stat (SFS), scrie mold-street.com. Potrivit Fiscului suma impozitului achitat este de 28,63 milioane…

- Incendiu la Iara. A fost nevoie de trei masini de pompieri - VIDEO Trei mașini de pompieri, de la Turda și garda Baișoara au intervenit noaptea trecuta pentru stingerea unui incendiu de amploare izbucnit la Iara. Focul a fost lichidat abia în jurul orei 23, dupa ce a mistuit 200 mp. dintr-o…

- "Mi s-au dat toate asigurarile necesare si pot sa vi le transmit ca, contrar celor afirmate in mass-media de catre o asociatie si presedintele acesteia, nu se construieste pe spatiul verde in Parcul Romniceanu niciun patinoar, nici pe spatiul verde si nici pentru o alta zona. Este o dezinformare,…

- "Cate lucruri sunt normale in societatea romaneasca? La cate dezvaluiri au ieșit și la cate stenograme am vazut despre ce s-a intamplat in anii trecuți... poate avem timp mai mult sa discutam anul viitor despre acest subiect", a zis Liviu Dragnea. Intr-o conferința de presa, fostul ofițer…

- Prin schimbarea a doar trei cuvinte în legea finanțarii partidelor, deputatii s-au asigurat ca formatiunile politice parlamentare vor primi de la bugetul de stat mai mulți bani decât au încasat în ultimii zece ani la un loc, scrie

- Președintele Klaus Iohannis avertizeaza ca ca exista riscul ca Romania sa fie sanctionata de UE, pe modelul Poloniei, in contextul modificarilor controversate la legile justiției. ”Parlamentarismul acesta de bulibaseala si avarie trebuie sa inceteze”, a spus seful statului, in discutia informala cu…

- A fost o stare de panica in aceasta dimineata, dupa ce la Stirile Pro Tv a fost anuntat ca Marian Ralea a murit. Stirea a fost stearsa in doar cateva minute, iar postul tv si-a cerut scuze pentru gafa comisa.

- Simona Halep a refuzat propunerea facuta de Adidas, scrie tennis.life. Contactata de presa internaționala, Virginia Ruzici, managerul Simonei Halep, nu a oferit un raspuns concludent. "No comment", a fost mesajul acesteia trimis prin e-mail. Simona Halep, desemnata cea mai populara jucatoare…

- Desi auditul realizat la Transurb si platit din bani publici de catre Primaria municipiului Galati e tinut la mare secret de catre municipalitate, primarul Ionut Pucheanu invocand amanari sau asa numite clauze de confidentialitate, iata ca ies la iveala concluzii din care se desprind sume fabuloase.…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor reactioneaza dupa scandalul iscat in jurul unor formule de lapte praf și produse alimentare pentru copii fabricate de gigantul francez Lactalis. "In Romania nu a fost distribuit laptele praf (formula pentru bebeluși)…

- Ministrul de Externe Teodor Melescanu a precizat, vineri, intrebat cum comenteaza decizia presedintelui SUA Donald Trump de a recunoaste Ierusalimului drept capitala a Israelului, ca Romania are o pozitie consecventa, care vizeaza faptul ca solutia trebuie gasita pe calea dialogului.

- ”Nicolae este, poate, si cel mai popular sfant din Biserica Rasaritului. Si-a castigat dragostea oamenilor simpli datorita milosteniei si indemnurilor lui la caritate. Pentru cei necajiti, Sfantul Nicolae este sprijinitorul saracilor, al batranilor, al fetelor lipsite de zestre, "mosul" care aduce…

- Istoricul Ioan Aurel Pop a declarat, marti, pentru Agentia de presa News.ro, ca decesul Regelui Mihai I reprezinta stingerea unui simbol si ca Majestatea Sa a reprezentat efectiv o forta morala pentru poporul roman, fiind unul dintre „acei oameni rari” care au facut istorie pozitiva. „Simt in suflet…