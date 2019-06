Ludovic Orban: Acest guvern este prizonierul baronilor roşii Orban a declarat, luni seara, intr-o emisiune la Realitatea TV, ca actul normativ adoptat luni de Guvern prin care se schimba modalitatea de alegere a presedintilor consiliilor judetene a fost emis la presiunea "baronilor rosii".



"Mi se pare ca ca aceasta decizie a Guvernului arata clar ca doamna Dancila, in ciuda incercarilor de a cosmetiza, de a arata ca Guvernul e altfel dupa ce Dragnea a fost condamnat, in ciuda incercarilor de a arata ca este mai proeuropeana, ca incearca sa tina cont de ceea ce spun partenerii europeni, imi arata ca, de fapt, este in continuare acest Guvern prizonierul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Declaratia de presa a Madalinei Dobrovolschi: In urma adoptarii de catre Guvern a unei ordonante de urgenta referitoare la modificarea legislatiei in privinta alegerii presedintilor de consilii judetene, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, constata ca PSD nu a inteles nimic din aceste alegeri pe…

- Aflat la Craiova, liderul social-democrat a fost intrebat cum vede recentele afirmatii facute de catre sefa Guvernului cu privire la consultarea populara si daca va vota, duminica, la referendum. “N-am vazut declaratia, dar daca a zis asa, e foarte bine. PSD-ul tot timpul a spus, in frunte cu mine,…

- „Nu, eu nu aș fi desemnat-o. Nu, pentru ca o cunosc pe doamna Dancila de cand era in PE și știu ce ii poate capul. Eu de pe margine va spun ca nu aș fi desemnat-o. Dar președintele probabil a desemnat-o dupa datele pe care le avea pe masa și strategia pe care o avea. Dovedește și acum ca nu e un…

- In acest context, liderul Pro Romania a adaugat ca nu ar vota pentru un guvern Ludovic Orban, despre care a apreciat ca ar fi "ca si cand sari din lac in put". "Vreau sa va spun de pe-acum, am votat in Parlament si probabil voi vota daca putem sa inlocuim guvernul doamnei Dancila, ca nu-i…

- "Eu cred sincer ca PNL poate scoate un scor istoric la aceste alegeri, intre 25 si 30%. Cred ca, pe data de 26 mai, Ludovic Orban va anunta un scor istoric al PNL, intre 25 si 30%. PNL, asa cum este astazi, cum simtim lumea, este clar ca poate castiga alegerile in fata PSD. Vom castiga alegerile…

- Liberalii susțin ca pierderea alegerilor de catre PSD va fi momentul care va declanșa criza care va duce la caderea Guvernului. ​„Cea mai serioasa moțiune de cenzura o pot da cetațenii la alegerile pentru Parlamentul European și în cadrul referendumului declanșat de președintele…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat vineri ca liberalii intenționeaza sa depuna moțiune de cenzura împotriva guvernului PSD-ALDE dupa alegerile pentru Parlamentul European, aratând ca principala miza a partidului este câștigarea scrutinului astfel încât raportul de…

- Ce spuneți despre un așa document, oameni buni? Noi il comentam la ”Cafeaua de dimineața, live pe mesagerulneamț.ro, știrineamț.ro și turn tv, dar, daca la ora 12.00 doamna Niculina mai este pe funcție, inseamna ca așa le place șefilor de la Piatra Neamț, de la București, conducerii Spitalului Județean…