- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, la Braila, ca va sesiza Avocatul Poporului, daca ordonanța care prevede modificarea legislației electorale va fi adoptata in forma lansata in dezbatere publica. El susține ca adoptarea acestei OUG ”poate sa imbrace” și forma unei infracțiuni comisa…

- ​Președintele PNL Ludovic Orban a afirmat ca purtatorul de cuvânt al PSD Olguța Vasilescu „a servit ceva sau a fumat iarba” atunci când a spus ca liberalii vor taierea salariilor și concedierea a 500.000 de bugetari.„Am vazut o declarație. Alte mizerii de fake…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca o restructurare a Guvernului nu este suficienta. In fapt, susține liderul liberal, cei aflați la Putere sunt niște incompetenți și niște analfabeți funcțional, care ar trebui sa plece acasa pentru ca și-au batut joc de Romania....

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca referendumul din 26 mai va da ocazia cetatenilor Romaniei sa arate ca nu tolereaza fenomenul coruptiei. "Trebuie sa aratam clar ca romanii au toleranta zero fata de coruptie si ca isi doresc ca toti aceia care si-au folosit puterea dobandita…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca temele propuse de președintele Klaus Iohannis pentru referendum sunt fundamentale pentru evoluția societații romanești. ”Fiecare roman care s-a saturat de PSD, care s-a saturat sa fie condus de hoții care au jefuit Romania, care s-a saturat ca in fruntea…

- Liderul PNL Ludovic Orban afirma ca președintele Klaus Iohannis a luat o „inițiativa extrem de benefica pentru societate” convocând referendumul pe Justiție ce va avea loc odata cu europarlamentarele, iar liberalii vor susține propunerea privind interzicerea amnistiei și grațierii…

- "Am mandatat conducerea pe Bucuresti, consilierii generali ai PNL, sa nu participe la voturile de astazi. Razboiul din interiorul PSD nu ne priveste. Populatia a votat in majoritate pentru niste promisiuni electorale care au fost facute de candidatii PSD si care au fost incalcate sistematic de cei…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, nu are in cap decat un singur lucru - sa execute toate comenzile politice ale lui Liviu Dragnea si ale lui Calin Popescu-Tariceanu pentru a fi sprijinit pentru un nou mandat. "Domnul Ciorbea nu are in cap decat…