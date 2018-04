Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, se arata surprins de invitația premierului Viorica Dancila de a desemna un reprezentant al Partidului Național Liberal in grupul de lucru al Guvernului Romaniei pentru adoptarea monedei Euro, calificand demersul premierului ca fiind unul „pur propagandistic”. Orban afirma,…

- The government approved at its Wednesday meeting a memorandum regarding the release of the ad-hoc report on Romania adopted by the Group of States against Corruption (GRECO) at its plenary meeting this March, according to Rule 34 of its Rules of Procedure. "The relevant memorandum was adopted…

- Aproape trei sferturi din vanzarile Fashion Days vin din mobile: 60% din aplicatie si 15% din site-ul accesat din browserul telefonului, a declarat Robert Berza, CEO-ul companiei, la interviurile ecomTEAM 2018. Acesta se asteapta la o crestere a ponderii mobilului in total accesari si vanzari, dar…

- Premierul Viorica Dancila are marti o zi plina. Sefa Executivului este chemata sa dea explicatii si de presedintele Klaus Iohannis, dar si in Parlament, unde a fost chemata sa spuna unde sunt banii din cresterea economica. Si la Cotroceni tema e posibil sa fie aceeasi, avand in vedere ca a…

- Imunoglobulina din Austria, adusa in urma activarii, de catre țara noastra, a Mecanismului de protecție civila, a ajuns sambata in Romania și urmeaza sa fie distribuita catre spitalele din țara, anunța Compania Unifarm, distribuitorul de medicamente al Ministerului Sanatatii, intr-o postare pe Facebook…

- Violeta Alexandru, fost ministru al Consultarii Publice și Dialogului Social in Guvernul Cioloș, scrie sambata, pe Facebook, ca a cerut asociației Romania 100 sa inlature fotografia sa de pe site și anunța ca "dupa o perioada in care am lucrat impreuna și la care ma uit cu respect, drumurile se despart".…

- Momentul in care Faydee a recunoscut ca ar fi de acord, daca i s-ar propune, sa reprezinte Romania la Eurovision s-a intamplat la Virgin Tonic cu Bogdan, Shurubel și Ionuț. Intrebarea a venit din partea unui ascultator in secțiunea de comentarii a LIVE-ului de pe Facebook, in timp ce artistul Australian…

- Scandalul datelor furate din Facebook ajunge și in Romania. Potrivit AP, Cambridge Analytica ar fi vrut sa angajeze un consultant britanic, care sa lucreze pentru PSD la alegerile din 2016. Acesta ar fi refuzat insa...

- Facebook a anuntat ca suspenda activitatea de pe reteaua de socializare a firmei Cambridge Analytica, acuzata ca a cules informatii private de la peste 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare. Compania se ocupa cu operatiuni psihologice prin analize de date si este cunoscuta ca avand…

- Andrei Goaga la Salonul Auto de la Geneva (foto: blog.audi.de) Regizorul roman Andrei Goaga este caștigatorul concursului de film #RevealTheA6. Echipa din Romania coordonata de acesta a reușit sa caștige, pe 9 martie a.c., competiția care a desemnat clipul de prezentare a noului model Audi A6 sedan,…

- EXATLON ROMANIA 14 martie LIVE VIDEO KANAL D. Razboinicii au pierdut lupta pentru casa și imunitate. Din pacate, sportivii sunt nevoiți sa mai elimine inca un concurent, cei nominalizați fiind Lupu, Roxana și Alina. EXATLON ROMANIA 14 martie LIVE VIDEO KANAL D. EXATLON ROMANIA 14 martie LIVE…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a respins, duminica, orice asociere intre numele sau si redeschiderea dosarului "Transalpina 3" instrumentat de DNA, afirmand ca informatiile aparute in presa sunt tendentioase si nu au nicio legatura cu...

- Fostul premier Victor Ponta a scris, sambata, pe Facebook ca nu poate participa la Congresul PSD, deoarece Liviu Dragnea a confiscat partidul si “il foloseste doar pentru propria sa putere si imbogatire, pentru promovarea oamenilor sai fideli de la Teleorman si pentru a se apara de raspundere in fata…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, raspunde atacului lansat de președintele Klaus Iohannis, la bilanțul Parchetului General. "Pentru corecta informare a opiniei publice: Art.132 din Constitutie prevede ca" procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului justitiei".…

- Jurnalistul Ion Cristoiu face o analiza la sange a ceea ce se poate numi evenimentul politic al saptamanii: congresul PSD din acest weekend.Intr-un articol amplu, postat pe blogul sau, intitulat "Congresul PSD sau Taiem porcul.Cum il preparam?", Cristoiu sustine ca nu au existat explicatii pentru…

- Pe 27 februarie seara, cand a plecat de la serviciu, Ancka Gaica a intalnit pe strada un barbat in varsta de 73 de ani. „L-am vazut sarman, cu hainele murdare, ude, cu niște pantofi marimea 46 (aprox) și fiind vizibil ca poarta la picior cu 3 nr mai mici. Il intreb daca vrea o patura...(matușa…

- "Dragi prieteni și mai puțin prieteni, Am revenit acasa. Acasa iar nu in libertate. Caci am fost mereu liber. Poate chiar mai liber decat sunt acum. Ieri am trecut din mica pușcarie - cea a prizonierilor liberi - in marea pușcarie - cea a libertații prizoniere. In cele 16 luni anterioare, singurul…

- Fostul europarlamentar Adrian Severin, eliberat din inchisoare in urma cu doua zile dupa o condamnare pentru luare de mita si trafic de influenta, scrie pe Facebook ca “la Rahova nu este mlastina societatii romanesti”, ci, “ca de altfel, in intregul univers concentrationar romanesc actual – Gulagul…

- O noua marturisire dureroasa, legata de abuzurile prin care trec multe femei. De data aceasta este vorba despre o femeie celebra, jurnalista TV Andra Gavril. Ea a povestit intr-o postare pe Facebook despre relația abuziva pe care a avut-o recent, precizand ca nu este vorba despre fostul ei soț, Petru…

- Proteste in Piața Victoriei, dupa cererea de revocare a șefei DNA. „Corupția ucide” a lansat pe Facebook un indemn la proteste, dupa ce ministrul Justiției a cerut revocarea Laurei Codruța Kovesi. „Coaliția PSD-ALDE-UDMR, prin intermediul ministrului Tudorel Toader, a cerut astazi revocarea Laurei Codruța…

- O organizatie care sustine drepturile persoanelor de origine sinti si rroma din Frankfurt i-a acuzat pe oficialii orasului german de comportament "scandalos" ca urmare a stampilarii pasapoartelor unor migranti rromi din Romania. Asociatia de sprijin pentru rromi (Forderverein Roma) a indicat,…

- "Nerusinare maxima! Dragnea arata cu degetul spre Banca Nationala pentru inflatia scapata de sub control. Hotul striga: 'hotii'! Raspunderea integrala pentru cresterea ingrijoratoare a inflatiei este a guvernelor de doi bani sustinute de PSD. Cresterea artificiala a cererii prin cresteri de venituri…

- Anii de liceu reprezinta perioada senina, fara griji, din viata fiecaruia, de care ne amintim mereu cu drag si cu nostalgie. In ciuda faptului ca viata curge ametitor, pe repede inainte, la „Feeling Dance” timpul se masoara in pasi de dans. Clubul oradean lanseaza un nou curs de dans…

- Flaviu Odorhean – sommelier de bere, specialist intr-ale malțului și hameiului – iți poate explica diferența dintre berea cu 3 lei din magazin și berea artizanala, care, in ultimii ani a devenit din ce in ce mai populara in Romania. „Ca și in alte industrii, Romania este cu cațiva ani in spatele…

- Simona Florescu, fosta soție a actorului Ion Dichiseanu, a aflat cu stupoare despre moartea unuia dintre foștii ei iubiți. Cantareața Simona Florescu a fost casatorita cu legendarul actor ion Dichiseanu, impreuna cu care are o fata, Ioana. La sfarșitul anului 2008, la scurt timp dupa separarea de Ion…

- "Din cauza frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara, suntem nevoiti sa va informam asupra deciziei companiei Blue Air de a anula zborurile Timisoara - Iasi - Cluj cu efect imediat. Este pacat ca, dupa o lunga colaborare, sa ajungem într-un asemenea punct,…

- Bautura speciala pe care o consuma Lili Sandu zi de zi. Vedeta arata impecabil și le-a spus tuturor secretul ei, in cadrul emisiunii „Vorbește lumea”. Lili Sandu are o bautura speciala care o ajuta sa arate si sa se simta bine. Se prepara acasa si este bogat in vitamine. „Bautura contine multe vitamine.…

- Catalin Cojocaru, jurnalist, a anunțat pe Facebook un incident șocant care s-ar fi intamplat in incinta stadionului Dunarea Calarași. "In urma cu doar cateva minute, in incinta stadionului municipal Dunarea Calarași, a avut loc un o altercație din care a rezultat ranirea prin injunghiere a…

- Cateva sute de persoane s-au adunat miercuri, in Piata Victoriei din Capitala, urmand sa faca o hora intr-un gest simbolic de Ziua Micii Uniri. Organizatorii numesc manifestatia "Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor penali si corupti".…

- Protest anunțat miercuri seara, in Piața Victoriei: ”Uniți toți, scapam țara de hoți!”. Acțiunea, in cadrul careia va avea loc și o hora, este inițiata de comunitatea #Rezist. ”Ne dorim ca de 1 decembrie 2018, cand se implinesc 100 de ani de la Marea Unire, sa nu mai avem niciun politician penal și…

- Un protest antiguvernamental este anuntat pentru miercuri, in Capitala, urmand ca manifestantii sa faca o hora in Piata Victoriei intr-un gest simbolic de Ziua Micii Uniri. Organizatorii numesc manifestatia ”Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor…

- „In anul Centenarului Marii Uniri, la 159 de ani de la Mica Unire (Unirea Principatelor Romane), mergem cu mic, cu mare, in Piata Victoriei din Bucuresti pentru a transmite un mesaj clar clasei politice: Uniti toti, scapam tara de hoti! Romania trebuie sa fie condusa de politicieni integri si competenti,…

- Sandra Bullock este insarcinata. Cum arata frumoasa actrita – FOTO Sandra Bullock, una dintre cele mai talentate actrite de la Hollywood, are 53 de ani. Sandra Bullock a fost casatorita cu vedeta TV Jesse James timp de 5 ani, din 2005 pâna în 2010. Din 2015 este într-o…

- Un an de guvernare PSD – ALDE a fost un an pierdut pentru Romania, susțin liberalii. Analiza activitații Guvernului PSD – ALDE din 2017 realizata de Comisiile de specialitate ale Partidului Național Liberal demonstreaza eșecul coaliției de guvernare atat in ceea ce privește indeplinirea principalelor…

- Pe retelele de socializare, de mai multe zile, a fost pornita o mobilizare pentru participarea la un protest urias, sambata, 20 ianuarie. "Haideti cu noi! Pe 20 ianuarie, la Bucuresti, la miting. Nori negri se aduna: premierul desemnat a declarat ca sprijina total contrareforma din justitie.…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a declarat ca solutia in actualul context politic este blocarea in Parlament a unui viitor guvern Dancila. "Daca vrem sa salvam Romania, nu trebuie sa ne rugam sa forteze Presedintele Constitutia, ci sa cada acest guvern in Parlament. Presedintele…

- Laura Cosoi, mesaj pentru mama ei de ziua acesteia. Vedeta a postat pe contul de socializare o fotografie, in care apare alaturi de cea care i-a dat viața. Laura Cosoi și mama ei se ințeleg de minune și petrec foarte des timpul impreuna. Vedeta i-a transmis un mesaj emoționant celei care i-a dat viața.…

- Senatorul Alina Gorghiu, fost presedinte al Partidului National Liberal (PNL), este convinsa ca presedintele Klaus Iohannis va tine cont de majoritatea parlamentara si ca va numi un nou premier din partea Partidului Social Democrat (PSD) si a Aliantei Democratilor si Liberalilor (ALDE).Gorghiu…

- Fostul premier Dacian Ciolos considera ca PSD si ALDE "nu sunt in stare sa isi asume responsabil guvernarea" si "vor duce tara de rapa", precizand ca este nevoie "de o alternativa" construita cu toti cei care au aratat ingrijorare pentru felul in care a fost condusa Romania in ultimul an. "Un…

- Presedintele PMP, Traian Basescu subliniaza intr-o postare pe pagina sa de Facebook ca potrivit Constitutiei, ''in disputa dintre un membru al guvernului si premier, ii da intotdeauna dreptate prim-ministrului, care are instrumentul propunerii de revocare a ministrului, adresata presedintelui''.…

- "Am urmarit cu atentie ceea ce s-a intamplat in 2017 si de la inceputul acestui an si, totusi, mai sper … (...) Politicieni care, nefiind capabili sa-si demonstreze eficienta in functia in care au fost investiti, cauta sa se afirme astazi vorbind despre „seriozitatea cu care trebuie discutata democratizarea…

- Marius Dunca, ministrul Tineretului si Sportului, sustine ca soarta Guvernului trebuie dezbatuta in cadrul Comitetului Executiv National al PSD si nu in spatiul public. "Ca membri ai Guvernului avem obligatia sa respectam increderea pe care ne-au acordat-o cetatenii si sa implementam programul…

- Senatorul Adrian Tutuianu, presedintele PSD Dâmbovita și fost ministru al Apararii, spune ca o noua schimbare de Guvern "ar fi sinucidere politica" pentru social-democrati si se declara "îngrijorat" cu privire la evolutiile interne din partid, fiind de parere ca formatiunea…

- "Cea mai buna gluma de ieri este declarația lui Ludovic Orban cum ca PNL este pregatit de guvernare și vrea alegeri anticipate. Cu cine sa guvernați, domnule Orban? Cu de-alde matale? Cu Blaga? Și cine crezi ca va voteaza? In afara de Cițu, niciun PNL-ist nu este vizibil in spațiul public…

- "PNL a atacat in termen constitutional toate legile justitiei - 303, 304, 317 - si legea de modificare a ANI la Curtea Constitutionala, in termenul prevazut de lege. Asta ca le dam semnaturi si la altii... Pai parlamentari semneaza mai multe sesizari la Curtea Constitutionala? Doi: Este iesit din…

- Nouasprezece asociatii cer presedintelui Klaus Iohannis sa foloseasca "toate mijloacele" astfel incat "Romania sa nu devina un proiect blocat, esuat din punctul de vedere al statului de drept, capturat de retele infractionale" Nouasprezece asociatii si comunitati on-line cer presedintelui…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a precizat, intr-o postare pe contul sau de socializare, ca majorarile salariale din domeniul sanatații este una dintre marile realizari ale guvernului și asta pentru ca au reușit sa reduca plecarile medicilor din Romania. Liviu Dragnea considera ca majorarile salariale…