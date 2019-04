Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat, luni, amanarea dezbaterilor si a votului, in Senat, privind motiunile simple impotriva ministrilor Justitiei si Finantelor, Tudorel Toader, respectiv Eugen...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, este citat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz…

- Consultarile vor incepe la ora 15,00 cu reprezentantii PNL, la 16,00 urmand sa aiba loc cele cu USR, la 16,45 cu PMP, la 17,30 cu UDMR si la 18,15 cu grupul minoritatilor nationale. Vineri sunt programate consultarile cu reprezentantii PSD, de la ora 11,00, si cele cu ALDE, de la ora 12,00. Seful…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca nu va merge la consultarile de la Cotroceni de saptamana viitoare cu presedintele Klaus Iohannis pe tema situatiei din Justitie, dar a precizat ca de la PSD va merge o delegatie. El a adaugat ca va discuta cu liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Drobeta Turnu Severin, ca in opinia sa fiecare roman risca sa aiba parte de acuzatii precum cele care ii sunt aduse in ultimele zile Laurei Coduta Kovesi, daca Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu vor reusi sa controleze…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, joi, ca proiectul ordonantei de urgenta de modificare a OUG 114, care ar urma sa fie discutat vineri in sedinta de guvern, aduce modificari atat in cazul sistemului bancar, al fondurilor de pensii, dar si in privinta operatorilor de telefonie si a Fondului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat luni pe holurile Parlamentului protestul actorilor Teatrului National din Capitala care si-au aratat sustinerea pentru magistratii care cer abrogarea OUG 7.

- Presedintele USR, Dan Barna, considera ca Laura Codruta Kovesi a fost citata la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie fix in ziua cand trebuia sa ajunga in Parlamentul European sa-si sustina candidatura pentru functia de procuror-sef european intrucat "Liviu Dragnea a apasat pe un buton".