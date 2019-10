Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Politic National al PNL se reuneste, joi, pentru a valida lista cu ministrii Cabinetului Orban si programul de guvernare. Premierul desemnat Ludovic Orban ar urma ca dupa-amiaza sa depuna aceste documente la Parlament, potrivit unor surse liberale. Marti si miercuri, Ludovic Orban a incheiat…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a anunțat ca iși dorește ca votul de investitura din Parlament sa aiba loc cel tarziu miercurea viitoare. ”In prima runda de negocieri am aratat deschidere și am acceptat foarte multe propuneri. Astazi, nu cred ca exista un motiv serios pentru ca partenerii noștri sa…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a anunțat ca liberalii au stabilit o strategie pentru a contracara un eventual boicot al PSD privind calendarul de investire al noului guvern. Președintele PNL a estimat ca audierea in comisiile de specialitate a miniștrilor propuși se va face lunea sau marțea cealalta,…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, iși cauta in continuare majoritatea. Dupa discuțiile de miercuri cu reprezentanții, azi vor avea loc noi intalniri in vederea obținerii sprijinului pentru noul Executiv la votul de investitura in Legislativ. Ludovic Orban se așaza la masa negocierilor cu Victor Ponta,…

- Ludovic Orban nu se grabește sa anunțe lista miniștrilor propuși pentru Executivul pe care il va conduce. Premierul desemnat a declarat ca inainte de toate va purta negocieri cu toate formațiunile politice din Parlament care au susținut moțiunea de cenzura de demitere a Guvernului Dancila. Ludovic…

- Traian Basescu a afirmat ca ALDE nu are nimic de caștigat prin ieșirea de la guvernare, iar Calin Popescu Tariceanu vrea o alianța cu Pro Romania, pentru a folosi partidul ca vehicul care sa il transporte inca o data in Parlament. „ALDE a pierdut pana acum din guvernare și nu are nimic de caștigat prin…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, ca raspuns acuzațiilor lui Calin Popescu Tariceanu, ca un partid nu poate sa fie și la putere și in Opoziție, iar percepția publica este legata de coaliție, nu doar de PSD. Dancila a mai spus ca are responsabilitatea de a asigura stabilitatea. “Nu poți sa fii și…