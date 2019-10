Stiri pe aceeasi tema

- Ponta a afirmat ca dupa ce va vedea lista cu semnaturile parlamentarilor de dreapta, atunci va considera daca este nevoie sa semneze si parlamentarii POR Romania. "Va dati seama ca noi purtam discutii oficiale cu reprezentantii autorizati ai formatiunilor politice care ne sunt partenere. Daca…

- Ludovic Orban trebuie sa vina in 10 zile cu propunerea program și lista de miniștri in Parlament. Dupa 30 de ani, Orban ar putea conduce primul Guvern PNL monocolor post-decembrist. Calin Popescu Tariceanu a facut in 2004, ca președinte PNL, un Executiv PNL cu PD, UDMR și PUR in Cabinet, iar din 2007…

- Presedintele Klaus Iohannis, a declarat, vineri, ca PSD ramane un adversar puternic cu care PNL trebuie sa se lupte si ar fi cea mai mare greseala ca social-democratii sa fie subapreciati. Iohannis le-a transmis liberalilor ca oamenii asteapta solutii de la PNL si a precizat ca vrea un guvern instalat…

- "Obiectivul nostru este de a reuni toate fortele din Parlamentul Romaniei care au cat de cat o urma de luciditate si de raspundere fata de tara si de a-i coaliza pentru a reusi sa dam jos acest guvern. Ce se va intampla dupa va fi rezultatul unor negocieri care se vor desfasura in conformitate cu…

- Președintele PNl, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Sibiu, ca, daca liberalii vor fi chemați sa formeze Guvernul va apela la cei mai valoroși membri ai partidului, printre care se numara și Raluca Turcan. Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Sibiu, ca obiectivul partidului…

- "Cerem imperativ premierului Viorica Dancila sa faca o noua nominalizare cu acordul presedintelui Klaus Iohannis si cu respectarea conditiilor legale de audiere a candidatului propus in Parlamentul Romaniei. Viorica Dancila si PSD trebuie sa inceteze imediat mascarada nominalizarilor pentru functia…

- "Dupa cum bine știți, Partidul Național Liberal, impreuna cu partenerii din opoziție, a inaintat un proiect de revizuire a Constituției in conformitate cu decizia romanilor la referendumul din 26 mai, referendum convocat de președintele Romaniei și validat de Curtea Constituționala. Pentru noi, reprezinta…

- "Am stabilit un calendar de negocieri. Astazi este miercuri, deja am derulat negocieri cu cea mai mare parte a posibililor parteneri si in viitorul apropiat vom purta negocieri si cu celelalte doua formatiuni cu care nu am purtat pana in prezent. Ca atare, ritmul de discutie este rapid. Sigur ca…