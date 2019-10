Ludovic Orban a anunţat ce ministere vor dispărea din viitorul guvern "Si energia este economie si turismul este economie. Ape, paduri, mediu oarecum sunt un domeniu. La nivelul Consiliul UE exista formatiunea care este pe transporturi, infrastructura si comunicatii si noi unim infrastructura cu comunicatiile. Sunt lucruri normale. Nu avem patru ministere de Externe, avem un singur Minister de Externe, politica externa se face printr-un singur Minister de Externe. Sunt lucruri de bun-simt. (...) Multe ministere s-au facut ca sa dea sinecuri. Mai avem o discutie legata de Ministerul Tineretului si Sportului. Suntem in an preolimpic, exista o sensibilitate in zona… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

