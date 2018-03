Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a pronuntat duminica impotriva oricarei forme de autonomie care nu are legatura cu autonomia locala si sustine ca orice proiect de lege in acest sens este "total neinspirat" in anul Centenarului Marii Uniri. "Romania este una dintre tarile care are cele…

- Sindicatul National Sport si Tineret - SNST - in calitate de reprezentant al membrilor sai, angajati din Ministerul Tineretului si Sportului, Cluburile Sportive Municipale, Directiile Judetene pentru Sport si Tineret, Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti, Complexurile Sportive Nationale,…

- Cauza autonomiei Tinutului Secuiesc este mai importanta decât gestionarea crizei migratiei, a declarat joi Janos Lazar, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, în cadrul unui eveniment organizat la Sfântu Gheorghe cu ocazia Zilei

- In caz contrar, liberalii vor initia o motiune simpla impotriva acestuia. Stirbu a explicat ca, in urma cu aproximativ o luna, a inceput demersurile pentru a-l invita pe ministrul Culturii la audieri in comisie pentru a vorbi despre proiectele si actiunile cu privire la aniversarea Centenarului Marii…

- „Prin prisma ultimelor informatii cuprinse in raportul public al Curtii de Conturi a Romaniei, legate de deficientele constatate cu privire la formele de proprietate din ariile protejate, importanta promovarii acestui proiect de lege sporeste considerabil. Sunt necesare de urgenta masuri concrete pentru…

- Deputatul liberal Mara Mares critica USR si PSD pentru votul de marti din Comisia de invatamant a Camerei Deputatilor, afirmand ca ambele partide au votat impotriva propunerii ei de a elimina taxa perceputa pentru echivalarea diplomelor obtinute in strainatate. Printr-o postare pe Facebook, Mares spune…

- O misiune a Fondului Monetar International (FMI) se intalneste marti cu membrii Comisiei de buget, finante si banci din Camera Deputatilor, pentru evaluarea anuala a economiei romanesti, in baza Articolului IV din Statutul institutiei financiare internationale, potrivit unui anunt al Camerei, scrie…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, vrea organizarea, in 27 martie, a unei sedinte solemne a Parlamentului, la 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. "(...) O tema prezenta in agenda mea este organizarea sedintei solemne a Senatului si Camerei Deputatilor pentru marcarea…

- „Stiti foarte bine ca in fiecare sesiune parlamentara avem dreptul de a depune o motiune de cenzura, vom folosi acest drept constitutional, in momentul cel mai potrivit in care vom considera ca Guvernul este in cea mai proasta situatie si in care consideram noi ca exista cele mai mari sanse ca o…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca este categoric impotriva ordonantelor de urgenta si ca in Romania trebuie ca legiferarea sa urmeze modelul altor state si sa fie facuta exhaustiv, cu renuntarea la actele normative cu caracter secundar. 'Sunt categoric impotriva ordonantelor de…

- Suveranitatea Romaniei va fi protejata de legi explicite, dezbatute si votate in Parlament, a declarat sambata presedintele PSD, Liviu Dragnea, la Congresul extraordinar al partidului, subliniind ca atacul impotriva propriei tari reprezinta o insulta la adresa tuturor romanilor. "Romania…

- Momente bizare in timpul discursului președintelui PSD, Liviu Dragnea, la congresul partidului desfașurat la Sala Palatului din București. In timp ce vorbea, in spatele acestuia, pe ecranul uriaș au fost proiectate o serie de imagini cu cateva cuvinte extrem de tari: "Violența, suspiciune, ura, conflict".…

- Consolidarea cooperarii bilaterale, inclusiv in plan investitional, si sprijinul ferm al Romaniei pentru parcursul pro-european al Republicii Moldova - teme ale intrevederii premierului Viorica Dancila cu presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu Premierul Viorica Dancila a transmis…

- Comisia Europeana ar putea sa reevalueze raportul MCV cu privire la Romania. Comisia Europeana a precizat ca este ingrijorata de ultimele evoluții din Romania. Comisia urmarește cu atentie și cu ingrijorare ultimele evoluții. Independența sistemului judiciar din Romania și capacitatea sa de a lupta…

- Optsprezece (18) dintre cei 33 de consilieri raionali din Straseni au semnat miercuri Declaratie de Unire. Totodata, localitatile Negresti si Tataresti au aderat la acest obiectivul comun.„Prin aceasta declaratie de Unire, noi manifestam dorinta de a reveni la patria mama, pentru a redeveni…

- Infiintarea, organizarea si functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei a fost adoptata, miercuri, de Senat. Initiativa apartine parlamentarilor PSD si ALDE. Propunerea legislativa a trecut de Senat cu 66 de voturi „pentru”, 2 abtineri si 18 „impotriva”. Va intra in dezbaterea Camerei Deputatilor,…

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins marti, cu opt voturi "pentru" si 11 voturi "impotriva" propunerea de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP. Deputatii PSD-ALDE au votat impotriva audierii lui Dragnea, in timp ce deputatii…

- La sfarșitul primului an din mandatul parlamentar și la inceputul celui de-al doilea, in mod firesc, se pune problema gradului in care am reușit sa imi indeplinesc misiunea și sa raspund imperativelor statutului pe care mi l-am asumat. Desigur, perioada de adaptare și de insușire a procedurilor presupuse…

- Propunerea legislativa a deputatului Adnagi Slavoliub (minoritati), adoptata de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017, care modifica mai multe prevederi ale legii, inclusiv cele referitoare la arestarea unui judecator CCR, a primit din partea Senatului 81 de voturi ''pentru'', 19 ''impotriva'' si…

- Kelemen Hunor a declarat ca nu crede ca sunt elemente de neconstitutionalitate in decizia de infiintare a Liceului Teoretic Romano-Catolic Targu Mures, in conditiile in care Constitutia asigura dreptul minoritatilor de a invata in limba materna. "Decizia PNL este fundamental gresita din mai…

- PNL va vota impotriva raportului Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, a anuntat deputatul liberal Cezar Preda, luni, de la tribuna plenului reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, sustinand ca au fost prezentate concluzii "luate eminamente politic".…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a aprobat, miercuri, cu 289 de voturi "pentru" si 18 "impotriva", propunerea ca senatorul PSD Titus Corlatean sa ocupe functia de presedinte al Comisiei speciale pentru coordonarea activitatilor parlamentare necesare pregatirii Presedintiei Consiliului…

- Scoala Gimnaziala din localitatea covasneana Barcani va purta numele sfantului ierarh Andrei Saguna, fost mitropolit al Ardealului, initiativa inscriindu-se in sirul actiunilor dedicate aniversarii Centenarului Marii Uniri. Propunerea, venita din partea comunitatii locale, a primit avizul…

- "In data de 30 ianuarie m-am prezentat la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii pentru a sustine punctul meu de vedere cu privire la declaratiile mele din emisiunea ,, Jocuri de putere " din data de 10-01-2017. Prin declaratia in cauza am dorit sa-mi exprim doar punctul de vedere cu privire…

- Cele doua intalniri au loc inainte de plenul comun al Parlamentului privind investirea Guvernului Dancila, conform surselor citate de Agerpres. Saptamana trecuta, Ludovic Orban a anuntat ca liberalii vor purta discutii cu toate grupurile parlamentare si cu parlamentari individual pentru a-i convinge…

- Liberalii vor vota împotriva, la vedere, la învestirea Guvernului Dancila, a anuntat duminica presedintele PNL, Ludovic Orban, care a facut apel la parlamentarii care "mai au capul pe umeri si mai au un pic de sensibilitate fata de soarta României" sa faca la fel. …

- Apelul a fost lansat pe Facebook, sub titlul "Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor penali si corupti""In anul Centenarului Marii Uniri, la 159 de ani de la Mica Unire (Unirea Principatelor Romane), mergem cu mic, cu mare, in Piata Victoriei…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca liberalii vor vota in Parlament impotriva Guvernului Dancila si ca vor incerca sa discute cu toti parlamentarii pentru a incerca impiedicarea validarii noului Executiv."PNL va vota impotriva Guvernului. De asemenea, vom incerca sa vorbim,…

- V. Stoica Unul dintre deputații de Prahova care au avut o activitate intensa in cursul anului trecut – in comisia parlamentara din care face parte, in plenul Camerei Deputaților și in teritoriu -, social-democrata Rodica Paraschiv a avut o serie de declarații politice, interpelari și intrebari referitoare…

- Lideri politici din partide ca PSD, ALDE, PNL si PMP au criticat dur rezolutia formatiunilor maghiare din Romania privind autonomia Tinutului Secuiesc, precizand ca nu pot sustine un asemenea demers.

- Presedintele Consiliului National ALDE, Norica Nicolai, a declarat la RFI ca rezolutia formatiunilor maghiare din Romania privind autonomia Tinutului Secuiesc este un act de ostilitate la adresa statului roman, care este unul dintre cele mai prietenoase state europene cu minoritatile nationale.Norica…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, ca problema autonomiei Tinutului Secuiesc este discutata de ”foarta multa vreme” si ca este deschis dialogului, afirmand ca in ceea ce priveste drepturile minoritatilor Romania este un exemplu pozitiv in Europa.

- Norica Nicolai a spus ca Romaniei nu i se poate reprosa ceva cu privire la respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor romani de origine maghiara. "Era previzibila, eu cel putin ma asteptam la o astfel de atitudine din partea formatiunilor maghiare romanesti, care nu au alta agenda…

- Am luat act cu neplacuta surprindere despre inițiativa liderilor celor trei formațiuni politice maghiare din Romania, UDMR, PPMT si PCM de a semna astazi la Cluj Napoca o rezoluție comuna prin care solicita autonomia teritoriala a ”Ținutului Secuiesc” și statut special pentru regiunea Partium. Read…

- 19 asociatii ii cer presedintelui sa intervina, in calitatea sa de mediator, pentru ca tara sa nu devina un proiect blocat din cauza modificarilor aduse legilor justitiei. Totodata, semnatarii cred ca seful statului trebuie sa solicite un punct de vedere Comisiei de la Venetia, potrivit Mediafax. Scrisoarea…

- Documente atasate: Rezolutia maghiarilor privind Tinutul Secuiesc Liderii politici maghiari arata ca “administratia Tinutului Secuiesc poate fi eficienta si va servi interesele cetatenilor, daca are la baza structura fostelor Scaune Secuiesti”. “La o suta de ani dupa adoptarea Rezolutiei de…

- TRANSCRIEREA DECLARATIILOR PRESEDINTELUI PNL, LUDOVIC ORBAN, LA FINALUL BIROULUI EXECUTIV AL PNL - 8 IANUARIE 2018 Ludovic Orban, presedinte PNL: Astazi am reluat activitatea politica prin reuniunea Biroului Executiv al Partidului National Liberal. Cartea Neagra a guvernarii PSD- ALDE In cadrul reuniunii…

- PNL respinge solicitarile UDMR, PCM si PPMT privind autonomia tinutului secuiesc, a anuntat luni presedintele liberalilor, Ludovic Orban, citat de Agerpres: "In ceea ce priveste autonomia teritoriala acest concept nu exista in sistemele democratice. Romania este una dintre tarile care acorda cele mai…

- Liderii celor trei partide ale comunitatii maghiare din Romania, UDMR, PCM si PPMT, au semnat luni la Cluj o declaratie comuna prin care cer autonomie teritoriala, locala si culturala, transmite Agerpres. Kelemen Hunor, presedintele UDMR, a anuntat ca "e nevoie de o amendare a Constitutiei", dat fiind…

- In ultima zi a sesiunii parlamentare, deputatul UDMR Kulcsar Terza Jozsef a depus la Parlament un nou proiect legislativ privind Statutul de autonomie al Tinutului Secuiesc. Alte doua proiecte legislative cu acelasi subiect au mai fost respinse pana acum, pe motiv ca incalca flagrant Constitutia Romaniei.

- Parlamentul Romaniei a adoptat, vineri, 22 decembrie, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018, cu 255 voturi pentru si 95 impotriva. A fost adoptat si proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, cu 255 voturi pentru si 90 impotriva. In sedinta comuna a celor doua Camere…

- Cu tot scandalul de rigoare si in timp ce jumatate din atentie, cel putin, era atrasa, pe buna dreptate, de tentativa de macelarire a Codurilor Penale, modificarile la Legea 303 /2004 privind Statutul magistratilor a trecut ca vantul prin Senat intr-o varianta care marcheaza inceputul decisiv al scoaterii…

- Magistratii procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava si Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava isi exprima solidaritatea cu privire la actiunea magistratilor de dezaprobare a propunerilor de modificare a legilor justitiei si ale Codurilor penal si de procedura penala, care…