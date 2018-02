Lucrurile merg prost la Casa Alba, apreciaza o fosta consiliera a lui Trump

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un fragment din aceasta emisiune care urma sa fie difuzata joi, Omarosa Manigault si-a exprimat ingrijorarea.Inainte de a fi angajata la Casa Alba, ea a fost candidata la reality show-ul 'The Apprentice', realizat de Donald Trump, potrivit Agerpres. "Eram bantuita de mesajele…

- O vedeta a emisiunilor americane de reality show, Omarosa Manigault, a afirmat ca lucrurile merg "prost" la Casa Alba, unde a ocupat functia de consilier al lui Donald Trump pana la plecarea ei la sfarsitul lui ianaurie si care participa in prezent la emisiunea "Celebrity Big Brother", relateaza…

- O vedeta a emisiunilor americane de reality show, Omarosa Manigault, a afirmat ca lucrurile merg "prost" la Casa Alba, unde a ocupat functia de consilier al lui Donald Trump pana la plecarea ei la sfarsitul lui ianaurie si care participa in prezent la emisiunea "Celebrity Big Brother", relateaza AFP.…

- Presedintele american, Donald Trump, a spus marti ca ar saluta o inchidere a activitatii guvernului federal daca Congresul nu se va dovedi capabil sa convina asupra schimbarii legii imigratiei, care ar preveni, in opinia sa, intrarea criminalilor in SUA, transmite Reuters. La o intalnire la Casa Alba…

- Președintele SUA Donald Trump a primit vineri opt transfugi nord-coreeni în Biroul Oval. Aceasta a fost o întâlnire simbolica într-o perioada de tensiuni intense între Washington și Phenian.

- Fosta prima doamna a Statelor Unite, Michelle Obama, a dezvaluit joi, in prima aparitie televizata dupa ce a parasit Casa Alba anul trecut, ce se afla in cutia pe care a primit-o de la Melania Trump...

- "Dupa o “indelungata” cooperare cu SPP-ul , care nu a durat decat 24 ore, Viorica Vasilica Dancila a decis sa renunte la protectia legal asigurata de aceasta institutie . Evident, Vasilica a fost doar executantul unei dispozitii a lui Daddy, dispozitie argumentata cu barfe de partid. Acest…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri un compromis in ceea ce priveste chestiunea extrem de delicata a imigratiei, propunand sa ofere cetatenie americana pe o perioada de 10 pana la 12 ani asa numitilor 'dreamers' (visatori), cei cateva sute de mii de imigranti sositi pe teritoriul…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri un compromis in ceea ce priveste chestiunea extrem de delicata a imigratiei, propunand sa ofere cetatenie americana pe o perioada de 10 pana la 12 ani asa numitilor 'dreamers' (visatori), cei cateva sute de mii de imigranti sositi pe teritoriul…

- Imediat dupa demiterea directorului FBI James Comey, Donald Trump l-a convocat in Biroul Oval pe directorul interimar, Andrew McCabe, pentru a-l cunoaste.Surse politice citate de cotidianul The Washington Post si de site-ul Axios.com afirma ca Donald Trump l-a intrebat explicit pe Andrew…

- Presedintele american, Donald Trump, se va intalni saptamana viitoare, la Davos, cu sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de AFP. Aceasta intalnire, care va avea loc in marja Forumului Economic Mondial de la…

- Cartea lui Michael Wolff despre administratia Donald Trump, „Fire and Fury”, va fi adaptata pentru un serial de televiziune, scrie NEWS.RO, citand Reuters.Citeste si: Augustin Lazar DA SEMNALUL: 'CCR va da o solutie INTELEAPTA in cazul Legilor Justitiei...' Compania Endeavor Content…

- Mustafa Sejari, un important oficial al FSA, a declarat ca emisarii sirieni le-au explicat oficialilor americani impactul negativ al deciziei presedintelui Donald Trump de anul trecut de a stopa echiparea si pregatirea anumitor grupari rebele siriene.Oficiali americani au sugerat ca decizia…

- Donald Trump, presedintele SUA, a prelungit, vineri seara, suspendarea sanctiunilor decisa in cadrul Acordului nuclear semnat de marile puteri cu Iranul, dar oficiali de la Casa Alba sustin ca este ultima data cand liderul american accepta acest lucru.

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) considera ca afirmatiile lui Donald Trump, citate de mass-media, la adresa Haiti si mai multor natiuni africane, pe care le-a calificat drept 'fundaturi' in timpul unei reuniuni la Casa Alba, sunt 'socante' si 'rasiste', informeaza vineri…

- Oprah Winfrey este mai bogata decat Donald Trump. Daca intr-o ipotetica cursa spre Casa Alba actualul presedinte gandeste ca o poate bate pe regina talk-showului, se inseala. Cel putin acestea sunt comentariile din presa americana dupa discursul sustinut de Oprah la Golden Globe.

- Oglinda-oglinjoara, al cui buton nuclear este mai mare? „Butonul meu este mult mai mare si mult mai puternic, si chiar functioneaza!" i-a raspuns pe Twitter Presedintele Statelor Unite ale Americii (71 de ani) liderului comunist de la Phenian (34 de ani), in amuzamentul general din propria tara si din…

- Casa Alba a refuzat luni sa faca vreun comentariu referitor la informatiile aparute in presa potrivit carora presedintele Donald Trump ar putea fi in curand interogat de procurorul special, Robert Mueller, care ancheteaza o eventuala complicitate intre echipa sa de campanie si Moscova in timpul campaniei…

- Președintele SUA Donald Trump s-a dezlanțuit pe Twitter unde a anunțat intr-o suita de mesaje ca nu are nicio problema psihica și ca este un ”geniu stabil”. Infuriat de cartea care dezvaluie ”haosul” de la Casa Alba și de tentativele democraților de a-l cataloga drept inapt din punct de vedere psihic…

- Autorul carții ”Foc și Furie: In interiorul Casei Albe a lui Trump”, cea mai controversata carte a inceputului de an, Michael Wolff a spus ca ii ințelege pe oamenii pe care i-a intervievat și care acum sunt șocați de conținutul carții, scrie Business Insider. Reacția lui Wolf vine dupa ce unii oficiali…

- Un avocat al presedintelui american Donald Trump a anuntat joi ca se desfasoara demersuri pentru anularea imediata a publicarii unei carti despre campania acestuia pentru presedintie si despre primele luni ale sale la Casa Alba, carte considerata de Trump plina de minciuni, dezinformari si relatari…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat, marti, sa taie ajutorul financiar acordat de SUA palestinienilor, aducand ca argument lipsa lor de apetit pentru negocierile de pace pe care Casa Alba vrea sa le relanseze.

- "Ei adapostesc teroristi pe care noi ii vanam in Afganistan, fara mare ajutor. Gata!", a atras atentia Trump.Cotidianul New York Times a relatat saptamana trecuta ca administratia Trump ia in considerare foarte serios posibilitatea de a nu mai oferi un ajutor de 255 de milioane de dolari…

- De departe cele mai importante evenimente ale anului care sta sa se termine sunt: instalarea lui Donald Trump la Casa Alba si a lui Macron la Elisee, inceputul procesului pentru Brexit si criza Cataloniei, scaderea in incredere a Angelei Merkel si intrarea ultradreptei in Bundestag. Sau, de ce nu, sabirea…

- Peste 120 de tari l-au sfidat pe presedintele american, Donald Trump, joi, si au votat in favoarea rezolutiei Adunarii Generale a ONU, care face apel la SUA sa renunte la decizia lor recenta privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului.''In pofida amenintarilor, ONU a adoptat…

- Donald Trump intentioneaza sa viziteze Marea Britanie in februarie, pentru a inaugura noua Ambasada a Statelor Unite la Londra, insa nu se va intalni cu regina Elizabeth a II-a, potrivit The Daily Mail, scrie Reuters. Donald Trump a fost invitat in Marea Britanie de premierul britanic Theresa May,…

- Casa Alba a confirmat ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au avut duminica o convorbire telefonica in cadrul careia liderul rus i-a multumit lui Trump pentru colaborarea CIA, care a dus la evitarea unui atac terorist la Sankt Petersburg, transmite agentia…

- Actorul Alec Baldwin (59 de ani) l-a interpretat pe Donald Trump intr-o editie speciala a emisiunii „Saturday Night Live“, in care presedintele american transmite un mesaj de Craciun de la Casa Alba, impodobeste un brad „al rusinii“ si afirma ca razboiul cu Craciunul s-a incheiat si va fi inlocuit curand…

- Dupa instalarea sa la Casa Alba ca presedinte al Statelor Unite, Donald Trump a venit cu ideea ca imobilele din SUA folosite de ambasada Rusiei pentru personalul ei sa fie scoase la vanzare. Potrivit serviciilor...

- O fosta candidata la un reality show prezentat de Donald Trump devenita consiliera a presedintelui republican va parasi Casa Alba, potrivit AFP. Plecarea consilierei Omarosa Manigault Newman va avea loc la inceputul anului viitor, a precizat miercuri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders,…

- Dina Powell, consiliera apropiata a lui Donald Trump pe Orientul Mijlociu, va parasi curand Casa Alba, a anuntat vineri administratia americana, citata de AFP.Nascuta in Egipt, intr-o familie copta, Powell, care vorbeste curent araba, facea parte din echipa lui Jared Kushner, ginerele lui…

- Dina Powell, consiliera apropiata a lui Donald Trump pe Orientul Mijlociu, va parasi curand Casa Alba, a anunțat vineri administrația americana, citata de AFP. Nascuta în Egipt, într-o familie copta, Powell, care vorbește curent araba, facea parte din echipa lui Jared Kushner,…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan au avertizat ca decizia liderului de la Casa Alba, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si planurile sale de a muta Ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim vor pune in pericol pacea si stabilitatea…

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, relateaza agențiile internaționale de presa. ‘Ierusalimul este centrul guvernului israelian modern, sediul legislativului israelian și al Curții Supreme”, a spus președintele american.…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, isi va anunta miercuri asteptata decizie asupra recunoasterii, sau nu, a Ierusalimului drept capitala a Israelului si a eventualei mutari acolo a ambasadei americane, transmite EFE preluat de agerpres, care o citeaza pe purtatoarea de cuvant a Casei Albe.…

- O consiliera din cadrul echipei de tranzitie a actualului lider de la Casa Alba a scris intr-un e-mail ca Rusia „tocmai i-a facut cadou (lui Donald Trump) alegerile din SUA“, relateaza The New York Times (NYT).

- Avocatul personal al lui Donald Trump, John Dowd, și-a asumat responsabilitatea pentru conținutul tweet-ului de sambata al președintelui american despre concedierea fostului sau consilier pe probleme de securitate naționala Michael Flynn, o figura centrala in ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile…

- Președintele american Donald Trump a organizat vineri tradiționala recepție de Craciun cu corpul de presa de la Casa Alba, la eveniment participand mai puține companii media fața de anul trecut, pe fondul boicotului unor ziariști și sub incidența unei vești deloc placute pentru fostul magnat american,…

- Casa Alba este o cladire veche, care începe sa își arate vârsta. Reparațiile de care are nevoie, precum și problemele din diferite încaperi, au fost trecute pe o lista cu necesarul lucrarilor. Astfel, bucataria personalului are gândaci, Situation Room (camera…

- Potrivit acestui plan, senatorul republican Tom Cotton il va inlocui pe Pompeo la CIA, dezvaluie The New York Times, citand oficiali de rang inalt. NYT, prima publicatie care a dezvaluit planul, scrie ca nu era clar imediat daca presedintele Donald Trump si-a dat aprobarea finala acestei remanieri.…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut omologului sau chinez Xi Jinping sa opreasca aprovizionarea cu petrol a Coreei de Nord, dupa recentul test balistic efectuat de catre regimul de la Phenian, a declarat joi ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- CNN a anuntat ca va boicota petrecerea de Craciun organizata pentru mass-media, vineri, de presedintele american Donald Trump la Casa Alba, informeaza hollywoodreporter.com, conform news.ro.„In contextul atacurilor continuate ale presedintelui la libertatea presei si la CNN, nu consideram…

- Atunci cand am vazut reactiile clasei politice romanesti, dar si pe cele ale unor "analisti" fruntasi pe ramura, la avertismentul Departamentului de Stat american privitor la pierderea independentei Justitiei, nu stiam daca sa rad sau sa plang, pentru ca nu intelegeam daca era ipocrizie sau ignoranta.…

- Maine este o zi importanta pentru familia Trump, intrucat președintele S.U.A și Prima Doamna vor petrece prima lor Zi a Recunoștinței de cand ocupa Casa Alba. Deși mai este doar o zi pana la momentul in care vor sarbatori bogația recoltei din acest an, iar Donald, Melania și fiul celor doi, Barron,…

- Fosta candidata la presedintia SUA, Hillary Clinton, spune despre presedintele american Donald Trump ca e obsedat de ea, dupa ce, anterior, acesta o numise "ratata". "Este obsedat de faptul ca eu continui sa apar in public si sa vorbesc", a afirmat sambata Hillary Clinton, conform CNN.…

- Aproximativ 3.000 de soldati americani au fost desfasurati suplimentar in Afganistan, in conformitate cu noua strategie a presedintelui Donald Trump pentru aceasta tara devastata de razboi, a anuntat joi Pentagonul, scrie AFP, conform agerpres.ro. Ministerul american al Apararii evaluase pana…

- Canada anunța un posibil acord de liber-schimb Asia-Pacific fara Statele Unite, care s-au retras din proiect. În paralel, președintele american Donald Trump critica dur practicile, susține el, incorecte în comertul international. Guvernul canadian a acceptat "un cadru pentru…