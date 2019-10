Lucruri neștiute din viața lui Renée Zellweger. Actrița revine în fața camerelor, după o pauză de 6 ani. Cât de scump se plătește succesul Renee Zellweger a revenit recent in fața camerelor cu rolul lui Judy Garland, din filmul „Judy”, dupa o pauza de șase ani, perioada in care și-a dedicat timpul ei și famiiei sale. Actrița este favorita la Premiile Oscar, pentru prestația sa din „Judy”, care a fost una peste așteptari. In filmul „Judy”, Renee a avut parte de o transformare fizica spectaculoasa, dar cel mai impresionant este modul in care traiește fiecare durere pe care o avea Garland. Are aceeași stare in care te implora sa te uiți la ea, dar in același timp sa o eviți. Mișcarile mainilor, balansul trupului fara de care cel mai… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

