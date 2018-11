Stiri pe aceeasi tema

- Cele 10 caruțe incarcate cu maramureșeni din Maramureșul Voievodal și romani din dreapta Tisei care au pornit joi, 22 noiembrie, din Sighetu Marmației spre capitala Marii Uniri, Alba Iulia, au strabatut, pana in seara zilei de vineri, 23 noiembrie, o mare parte din drum, ajungand spre seara pana in…

- In urma cu 100 de ani, in ziua de 1 Decembrie 1918, s-a desfasurat momentul astral al istoriei neamului romanesc, desavarsirea unitatii nationale prin unirea Transilvaniei, Banatului, Crisanei, Satmarului si Maramuresului cu Romania. Evenimentul maret desfasurat in stravechea cetate Alba Iulia a fost…

- Procurorul general Augustin Lazar a afirmat, vineri seara, la vernisajul expozitiei "Represiunea comunista in Romania (1945-1965) - Numitorul comun: Moartea", ca este important "sa fim informati despre ceea ce s-a intamplat in istoria noastra" si sa facem in asa fel incat asemenea lucruri "sa nu se…

- Romanesc (IICCMER) in parteneriat cu Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia (MNUAI) organizeaza Expoziția REPRESIUNEA COMUNISTA IN ROMANIA (1945-1965) – NUMITORUL COMUN: MOARTEA. Vernisajul va avea loc in ziua de vineri, 16 noiembrie 2018, ora 17.30, la sediul muzeului din Alba Iulia. Unul din obiectivele…

- La o 100 de ani de la Marea Unire, consilierul județean Adrian Cozma pregatește o acțiune unica, simbolica, pentru a marca importantul eveniment de la Alba Iulia. Acesta va porni spre Alba Iulia cu cateva zile inainte de marele eveniment, dar nu oricum ci calare pe un cal. Cozma vrea sa refaca și sa…

- Excursionistii olimpici din Oradea ajung si la Carei in cursul zilei de duminica, 30 septembrie 2018, de la ora 19,00, pe platoul din fata Monumentului Ostasului Roman. Societatea cultural patriotica Avram Iancu Oradea, Asociatia Nationala a cadrelor militare in rezerva filiala Bihor ,,Traian Mosoiu,,…