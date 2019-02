Stiri pe aceeasi tema

- Pepe, Rona Hartner, Cosmin Seleși, Diana Munteanu, Dorian Popa și Andrei Duban sunt cele șase vedete care vor incerca sa ghiceasca cine sunt celebritațile care se vor ascunde in spatele maștilor, in fiecare ediție a show-ului “Scena misterelor”, care va incepe, in curand, la Antena 1.

- Teodor "Tedi" Emi, motociclistul care a avut nevoie, saptamana trecuta, de cinci secunde pentru a-l trimite in lumea viselor pe Mircea Badea a trecut, acum patru ani, printr-un moment asemanator. Unul care, la acea vreme, l-a bucurat teribil pe realizatorul Antenei 3.

- Viorica Dancila, premierul Romaniei, a acordat in aceasta seara un interviu in cadrul emisiunii „Sinteza zilei”, de la Antena 3, in care a vorbit despre adopția fiului sau Victor, in urma dezvaluirilor...

- Papa Francisc, care va vizita Romania pe 31 mai, este extrem de indragit de milioane de oameni din toate colțurile lumii. Militeaza pentru o viața simpla, așa ca i-a cucerit pe toți. Totuși, exista lucru mai puțin știute despre acesta.

- Un barbat a fost gasit mort intr-o mașina din spatele magazinului Unirea, miercuri, 2 ianuarie. Este vorba de un barbat, in varsta de 55 de ani, care a fost gasit mort de catre un prieten de al sau, care venea sa-i mai aduca mancare din cand in cand. Se pare ca barbatul nu avea casa și locuia in acea…

- 11 maști, una mai spectaculoasa decat alta, vor urca pe scena luni, 31 decembrie, de la ora 22.15, la Revelionul Starurilor 2019, prezentat de Dan Negru, la Antena 1. Una dintre acestea este En Sabah Nur, din „X-Men – Apocalypse”. O masca impresionanta și complicata, pentru care s-a muncit multe ore…

- La fiecare sfarsit de an, pe 25 decembrie, crestinii sarbatoresc Craciunul sau Nasterea Domnului (nasterea lui Iisus Hristos). Aproape toata lumea cunoaste insemnatatea acestei sarbatori si obiceiurile locale, insa putini cunosc detalii mai neobisnuite despre aceasta sarbatoare. Iata, in cele ce urmeaza,…

- George Dumitrescu a fost in echipa Observatorului timp de șapte ani. Amintirile despre perioada petrecuta la pupitrul știrilor Antenei 1 sunt inca proaspete in memoria lui George, care a dezvaluit, in premiera, unul dintre cele mai neobișnuite momente petrecute in familia televiziunii