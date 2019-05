Lucruri MUST-HAVE in acest sezon pe care TREBUIE sa le ai in bagajul de vacanta

Odata cu sosirea oficiala a sezonului cald, isi fac simtita prezenta si gandurile la vacanta. Cu siguranta, ti-ai propus ca si in aceasta vara sa iti rezervi cel putin un weekend la malul marii alaturi de cele mai bune prietene sau chiar singura, daca iti doresti sa petreci mai mult timp cu tine, sa iti pui ordine in ganduri. In orice caz, ai nevoie de un refresh al garderobei si de outfit-uri inspirate, perfecte pentru a fi scoase la plimbare in weekend-urile cu pricina. Asadar, ti-ar prinde bine o serie de ponturi privind cum sa te imbraci in tendinte in acest sezon, asa incat sa afisezi doar…