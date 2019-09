Lucruri mai puţin ştiute despre zborul cu avionul. Mulţi pasageri ar renunţa la călătorii 1. Oprirea tuturor electronicelor Telefoanele mobile sau alte electronice nu provoaca caderea unei aeronave, dar pot fi extrem de enervante pentru piloti. Atunci cand avionul se pregateste de aterizare pilotii pot fi deranjati de semnalele emise de telefoanele mobile care cauta semnal. Sora mea este insotitoare de zbor, dupa ce le spune tuturor sa opreasca toate electronicele se duce in spatele avionului, scoate telefonul mobil si incepe sa scrie mesaje 2. Pilotii dorm majoritatea cursei Cel putin jumatate dintre piloti dorm in timpul cursei.Intre 43 si 54 la suta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

