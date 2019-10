Lucruri interesante despre cafea Cafeaua este o parte integranta a vietilor noastre. Fie ca vorbim despre faptul ca multi dintre noi nu ne incepem ziua fara o ceasca de cafea sau de impactul major asupra economiei, aceasta licoare a devenit apreciata in toata lumea. Cercetatorii sunt de parere ca planta de cafea a aparut in zona care astazi este ocupata de Etiopia. De-a lungul timpului, a devenit un produs universal, care transcende culturi sau clase sociale, noteaza History Extra. In lunga sa istorie, cafelei i-au fost atribuite o multime de proprietati. Fie ca vorbim despre proprietati magice sau chiar afrodisiace. In cartea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aurul din Carpați a starnit razboaie, a induplecat zei, a inscaunat regi și a purtat blesteme: aurul a scris intotdeauna istorie. Aurul este de doua feluri: cel de filon și cel aluvionar. Pentru cei din vechime, cel mai ușor de observat era aurul din albia paraielor și raurilor care treceau prin zone…

- Guvernul Giuseppe Conte a decis blocarea viitoarelor contracte pentru exporturi de armament spre Turcia, din cauza ofensivei militare din nordul Siriei, informeaza cotidianul La Repubblica, citat de Mediafax.

- Cei aproximativ 1.000 de soldati americani desfasurati in nordul Siriei au primit ordin sa paraseasca tara, a indicat luni pentru AFP un responsabil american, sub rezerva anonimatului, potrivit Agerpres.'Noi vom executa acest ordin', a spus el, subliniind ca retragerea ii vizeaza 'pe toti'…

- Cel putin doi civili au fost ucisi miercuri in raiduri aeriene lansate de Turcia in mai multe sectoare din nordul Siriei, au anuntat Fortele Democratice Siriene (FDS), o coalitie arabo-kurda, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Bombardamente intensive” au avut loc la Tal Abyad, Ras al-Ain si…

- Turcia afirma ca a informat Statele Unite ale Americii, Rusia si aliatii sai europeni in legatura cu operatiunea pe care o planifica in Siria miercuri la ora 14.00 (11.00 GMT), transmite dpa. Ministerul turc al Apararii a precizat ca au fost informate de asemenea Germania, Marea Britanie,…

- Presedintele Donald Trump a amenintat Turcia in termeni duri pe fondul planurilor lui Erdogan de a ataca fortele kurde din Siria. „In marea si inegalabila mea intelepciune, daca voi considera ca turcii incalca limitele, ii voi distruge economic", a scris Trump pe Twitter. Situatia tensionata a aparut…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat astazi ca 2-3 milioane de refugiati sirieni care se afla in Turcia sau in Europa ar putea fi reinstalati in Siria daca "zona de securitate" pe care vrea sa o creeze in nordul tarii s-ar concretiza, informeaza agerpres.

- Nationala de volei feminin a României a fost învinsa în finala Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE), de la Baku, de Rusia, cu scorul de 3-1, si a încheiat competitia cu medalia de argint, a 14-a pentru România, informeaza News.ro.România s-a calificat…