Lucruri greu de imaginat ies la iveală despre politicienii lui Putin Perchezițiile efecuate de oamenii legii in casele responsabililor corupți din Rusia scot la iveala lucruri greu de imaginat. 1. Zeci de kilograme de bijuterii 1. Zeci dede La reședința senatorului Rauf Arașukov, o proprietate uriașa, cu mai multe piscine, un teren de fotbal, altul de tenis și multe altele, s-au gasit, printre altele, o colecție impresionanta de arme albe specifice popoarelor din Caucaz, lingouri de aur și argint, nenumarate pachete de bancnote și zeci de kilograme de bijuterii. Arașukov a fost reținut chiar in sala de ședințe a Camerei superioare a Parlamentului rus, el… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul rus Rauf Arasukov, reprezentant al republicii federale Karaciai-Cerchezia, din Caucazul de Nord, a fost arestat miercuri chiar in incinta Parlamentului pentru asasinarea unor persoane, relateaza presa rusa.

- Deși pare un document fara o importanța foarte mare, certificatul energetic reușește sa aiba un impact asupra intregii noastre societați, ajutand la micșorarea consumului de energie și la minimizarea efectelor pe care le are poluarea asupra intregii lumi. Daca ești proprietarul unei…

- Liviu Dragnea a declarat, luni, ca majoritatea in Camera Deputatilor " se va vedea la primul vot", in timp ce "majoritatea in plenul Parlamentului este in continuare fara nicio problema".”Majoritatea la Camera Deputatilor se va vedea la primul vot, ca sa discutam riguros. Majoritatea in plenul…

- Comisia juridica din Senat urmeaza sa dea un vot, marti, cu privire la cererea de incepere a urmarii penale a DNA formulata in cazul presedintelui Camerei superioare a Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu, raportul urmand a fi depus la Biroul permanent imediat dupa dezbatere. ‘Eu argumentele pe care…

- Klaus Iohannis le raspunde celor care l-au criticat pentru faptul ca a lansat atacuri politice in discursul sustinut in cadrul sedintei solemne a Parlamentului dedicata Centenarului. Presedintele afirma ca erau necesare criticile, "pentru a crea un cadru spre mai bine"."Cred ca e bine sa facem…

- Romania se afla acum la un veac de la cea mai importanta realizare a romanilor - infaptuirea unitatii nationale, iar politicienii trebuie sa raspunda la intrebarea daca vor continua sa sa promita mult si sa livreze putin, a declarat presedintele Klaus Iohannis in plenul Camerelor reunite ale Parlamentului.…

- PNL va ataca la Curtea Constitutionala mai multe acte normative si decizii ale Parlamentului, intre care si pe cea de numire a unor membri in conducerea ASF, pentru ca cel putin cinci dintre acestia "nu indeplinesc conditiile cerute de lege". "Vom ataca la CCR mai multe acte normative. Vom…

- USR a lansat, vineri, in dezbatere un proiect de lege Magnitki pentru Romania, care prevede instituirea unor restrictii in privinta cetatenilor straini responsabili de coruptie la scara larga, spalarea banilor si incalcarea drepturilor omului. Potrivit proiectului, Ministerul de Externe va…