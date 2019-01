Lucruri ciudate făcute de oameni în somn - De la sex la crimă In mod normal, a dormi e o activitate care ne reduce la tacere si nemiscare. In cazul unora dintre oameni, somnambulii, se impune insa ca usile sa fie incuiate si cheile ascunse. Ba chiar nu e deloc deplasat sa fie ascunse si obiectele ascutite. Iar lista precautiilor nu se opreste aici, pentru ca si activitatile din timpul somnului pot fi foarte diverse, scrie ziare.com.

Totusi, de mentionat e ca marea majoritate a somnambulilor se limiteaza la a merge prin casa, cu sau fara tinta, inainte de a ajunge din nou in pat, de parca nimic nu s-a intamplat - ceea ce, in cazul lor, chiar e valabil,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

