Stiri pe aceeasi tema

- Un iPhone de ultima generatie costa aproximativ 1.000 de euro pentru utilizatorii de rand, insa pentru o vedeta de televiziune din Rusia, utilizarea unui telefon produs de Apple ar putea sa coste 1,6 milioane de dolari.

- Mirela Vaida este insErcinatE pentru a treia oarE, iar acum a fEcut xi primele declaratii despre sarcinE. Cunoscuta prezentatoare TV este in cumea fericirii xi abia axteaptE sE il strangE in brate pe bEietelul pe care il poartE in pantece.

- Ministrul Sanatații Silvia Radu a anunțat astazi demararea celei de-a doua etapa a programului "Un doctor pentru tine". Aceasta prevede aducerea mașinilor de screening mobil atât în raioane, cât și în Chișinau. „Prima acțiune în Capitala…

- Mircea Badea a scris in mediul online in stilu-i caracteristic, atunci cand a vazut prezența foarte scazuta de la votul pentru redefinirea familiei. Din primele date, prezența la urne a fost de aproximativ 20 la suta, astfel ca nu va fi revizuita Constituția. Ar fi fost nevoie de un procent de 30 la…

- In toiul repetițiilor pentru unul dintre cele mai așteptate spectacole din aceasta toamna, Mirela Boureanu Vaida a venit la Interviurile Libertatea pentru a ne povesti care este atmosfera inainte de repunerea in scena a musicalului „Mamma Mia”. Printre altele, prezentatoarea emisiunii „Totul pentru…

- Delia a postat pe contul de socializare un video in care le explica fanilor, cum colegul ei a scapat-o pe podea, in timpul unui joc nevinovat la filmari. Artista sare in carca lui Mihai Bendeac, el incearca sa o țina și, la un moment dat, Delia pur și simplu se lasa pe spate și cade. „Nu știu ce mi-a…

- Laura Cosoi le-a impartașit prietenilor virtuali cateva dintre secretele ei, din perioada alaptarii. Mai exact, vedeta spune ca bea foarte multa apa, nu mananca sarat sau picant și bea cafea putina, asta doar dupa ce iși hranește bebelușul. De asemenea, Laura ține sa precizeze ca rețeta ei nu va funcționa…

- Faptul ca Anamaria Prodan este o femeie puternica este deja un lucru bine stiut. Ea a demonstrat acest lucru in nenumarate randuri, prin prisma meseriei pe are o are si chiar in viata de familie. Vedeta reuseste sa se imparta eroic intre job si timpul petrecut cu familia, fiind o mama responsabila care…