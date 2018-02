Stiri pe aceeasi tema

- Rețeaua de micro-blogging Twitter a anunțat primul sau profit din istorie, de 91,1 milioane de dolari, in ultimul trimestru din 2017, fața de o pierdere de 167,1 milioane de dolari in același interval din 2016.

- Cum mi-am dat seama ca vreau sa fac software development? Uitandu-ma inapoi, as spune ca am iterat. De mica mergeam la olimpiadele de matematica, si am hotarat sa urmez facultatea de Calculatoare din cadrul Universitatii "Politehnica” Bucuresti. 0 0 0 0 0 0

- Britney Spears, Beyonce, Madonna sunt vedete care stralucesc la aproape fiecare apariție. Parul aranjat impecabil, ținuta fara cusur, silueta de invidiat. La prezentarile de moda, pe platourile de filmare sau la senzaționalele petreceri de la Hollywood, vedetele adulate de milioane de oameni arata impecabil!…

- In lumea intreaga, astazi, este ziua de prevenire a cancerului. Anual pe glob aproximativ 8,8 milioane decedeaza prin aceasta maladie, dintre care 4 milioane sunt decese premature (varsta cuprinsa intre 30 și 69 de ani).

- Anual, circa 8,8 milioane de oameni din întreaga lume mor de cancer. Prognozele nu sunt deloc optimiste, or, în urmatorii zece ani, numarul deceselor anuale cauzate de aceasta maladie ar putea crește la 14 milioane. Statisticile sunt cu atât mai triste cu cât jumatate dintre…

- Sudanul de Sud risca sa provoace cea mai mare criza a refugiatilor din Africa, dupa cea care a urmat genocidului din Rwanda, in 1994, au avertizat joi doua organisme ONU, unul din trei locuitori ai acestei tari fiind deja stramutat, relateaza DPA. Numarul refugiatilor din Sudanul de Sud urmeaza sa…

- Indragita interpreta de muzica populara Niculina Stoican vorbește deschis despre momentele dificile din viața sa, in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe”, unde povestește despre lucrurile care au ajutat-o in anii in care a fost nevoita sa traiasca departe de soțul ei.

- Milioane de persoane asteapta miercuri eclipsa totala de Luna "albastra" cand satelitul natural al Pamantului se va afla pe orbita sa la cea mai mica distanta fata de Terra - un fenomen care va putea fi observat mai ales din America de Nord, Asia si Oceania, relateaza EFE.

- Studiul Global Digital, realizat de We Are Social si Hootsuite, arata ca numarul utilizatorilor de internet din lume a depasit pragul de 4 miliarde, acesta crescând cu aproape 250 de milioane doar în 2017.Potrivit cercetarii, 200 de milioane de oameni si-au achizitionat primul…

- Centura de siguranța este unul dintre cele mai importante accesorii cu care poate fi dotat un automobil. Motivul? Aceasta poate salva vieți, lucru pe care l-a și demonstrat in existența ei de aproape 60 de ani. Inventatorul centurii de siguranța se numește Nils Bohlin, un inginer suedez care lucra in…

- Povestea romaneasca din satul Bangtao de pe insula thailandeza Phuket este una speciala. Este oaza unde in timpul iernii din Europa te poti bucura de marea linistita, de natura virgina, palmieri, vegetatia luxurianta si de plaja cu nisip fin, toate la 30 de grade Celsius.

- Daca voiai sa calatoresti pe Linia Feroviara a Manciuriei de Sud la sfarsitul anilor '30, puteai lua un tren din orasul Dalian pana in nord-estul Chinei. Puteai merge cu Asia Express, cel mai rapid tren din Asia de atunci, care avea aer conditionat...

- Emotie, festivism, putine trairi intense, superficialitate, ici-colo cate un eveniment memorabil, multe actiuni bune de bifat in calendarul acelora care se amagesc ca astfel ar putea da un nou imbold iubirii de tara si patriotismului adevarat- toate s-au regasit si ieri, in ziua marcarii Unirii Principatelor,…

- Daca ati cautat pe internet imagini cu Islanda si ati dat de fotografii care va taie rasuflarea, sa stii ca este foarte posibil ca acestea sa fie realizate de un roman. Se numeste Iurie Belegurschi si este unul dintre cei mai cunoscuti fotografi de peste hotare, insa prea putin in Romania

- Liviu Dragnea i-a ironizat pe cei care au spus ca, in București, sambata seara au protestat 70.000 de oameni. Conform liderului social-democrat, care zice ca are evaluari oficiale, in capitala au fost doar 25.000 de oameni in strada.”Unde au fost 70.000? Eu m-am uitat pe evaluarile oficiale…

- Robert Negoița, despre protestul de sambata: „Cați au protestat acum doua seri? 100.000? Ok! 20 de milioane nu au fost de acord”, a comentat, luni, la sediul PSD, primarul Sectorului 3, el precizand ca cei care au ieșit in strada trebuie sa se autorizeze, daca iși doresc o țara normala. ”Cați au protestat…

- Aceasta este boala care afecteaza milioane de oameni. Are efecte extrem de dure asupra corpului uman. Disconfortul resimtit la nivelul membrelor inferioare, cat si tendinta de a misca tot mai mult picioarele pot fi responsabile de sindromul picioarelor nelinistite.

- Descoperire impresionanta intr-un apartament din China. Politistii au gasit 64 de milioane de yuani, echivalentul a aproximativ opt milioane de euro, dupa ce au spart un perete. Raziile au fost efectuate in cadrul unei anchete de frauda fiscala.

- Emilut a devenit viral pe internet, dupa ce milioane de oameni au ascultat mai multe clipuri in care apare si care sunt pur si simplu savuroase. Desi vorbeste indecent, baiatul de patru ani e destul de matur in gandire. "De ce nu mergi la gradinita? Cu Emilut" e una dintre filmarile care i-au adus notorietate…

- Emilut a devenit viral pe internet, dupa ce milioane de oameni au ascultat mai multe clipuri in care apare si care sunt pur si simplu savuroase. Desi vorbeste indecent, baiatul de patru ani e destul de matur in gandire. "De ce nu mergi la gradinita? Cu Emilut" e una dintre filmarile care i-au adus notorietate…

- Un video filmat intr-un oras din Australia a facut inconjurul lumii si a ingrozit milioane de oameni. Internautii nu si-au putut da seama daca este sau nu vorba de un paianjen, iar presa din Marea Britanie a numit creatura “o insecta-extraterestra”. Un lucru este sigur insa: niciunul din cei care au…

- In urmatorii 13 ani, 800 de milioane de oameni vor ramine fara loc de munca. Pina in 2030, robotii si automatizarea vor provoca o schimbare economica majora, iar primele afectate vor fi tarile bogate, arata un studiu realizat de firma McKinsey, potrivit Business Insider. Natiunile Unite estimeaza ca…

- In urmatorii 13 ani, 800 de milioane de oameni vor ramane fara loc de munca. Pana in 2030, robotii si automatizarea vor provoca o schimbare economica majora, iar primele afectate vor fi tarile bogate, arata un studiu realizat de firma McKinsey, potrivit Business Insider.

- Rio de Janeiro asteapta trei milioane de oameni la festivitatile de Anul Nou pe celebra plaja Copacabana, a anuntat miercuri primaria, informeaza AFP.In anii anteriori, au fost prezenti in jur de doua milioane de oameni care au urmarit focurile de artificii pe plaja, aproape toti imbracati…

- Robotii si automatizarea vor cauza o schimbare economica majora în urmatoruii 13 ani, lasând fara loc de munca 800 de milioane de oameni, pâna în 2030, anunta un studiu realizat de firma McKinsey, potrivit Business Insider. Studiul McKinsey a acoperit…

- Olandezul Virgil Van Dijk, care va fi transferat de la echipa engleza de fotbal Southampton la Liverpool pentru suma de 75 de milioane de lire sterline (84 milioane euro, 100,44 milioane dolari), va deveni cel mai scump fundas din lume, anunta agentiile internationale de presa.

- Da, așa este! Urgia nucleara ne poate lovi oricand! Scenariu banal, impact fatal. Cat de simplu pot muri milioane de oameni? Mai multe detalii aici: http://bit.ly/2B17QRl Post-ul EVZ.RO: Da, așa este! Urgia nucleara ne poate lovi oricand! Scenariu banal, impact fatal. Cat de simplu pot muri milioane…

- Doar o simpla STIRE FALSA despre un atentat la Washington sau Moscova va fi suficienta pentru a declansa un razboi nuclear. Va fi ori o cadere electronica ori un fake news. Acest scenariu apocailptic ii aparține analistului militar american Daniel Ellsberg.

- Surpriza lui Cove pentru Adela Popescu. Mai este o saptamana pana cand vine Craciunul, perioada anului in care toate dorințele se implinesc și miracolele devin realitate. Ce cadou mai frumos iși putea dori Adela Popescu decat sa il aiba pe Cove din nou alauri! Iata ca dorința ei a devenit realitate,…

- Fostul premier Dacian Ciolos le-a cerut, duminica, parlamentarilor sa apere democratia si drepturile cetatenilor si sa nu sacrifice milioane de romani, adoptand modificarile la Codurile penale, pentru a scapa cativa oameni care se apropie de puscarie,cerandu-le si romanilor sa lupte pentru justitie.…

- Istoricul, Adrian Cioroianu, spune povestea de dragoste dintre Regele Mihai și Regina Ana. Vorbește despre anii de tinerețe ai celor doi, despre momentul in care s-au cunoscut și despre cererea in casatorie a Regelui Mihai adresata principesei Ana de Bourbon Parma.

- Procurorii anticorupție au trimis in judecata trei oameni de afaceri, dar și firmele administrate de aceștia, intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 11 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, vineri, AGERPRES, Horia Cristian Mitacu și Marian Anghel,…

- Bursa a ajuns la 88 de emitenți la finalul lunii trecute, dupa ce, numai in ultimele 12 luni, cinci companii s-au listat pe piața principala, ceea ce reprezinta cea mai buna performanța din istoria ei, a declarat președintele Bursei de Valori București (BVB), Lucian Anghel. 'Noiembrie a…

- Numele lui Georgy Dobrovolsky, Vladislav Volkov si Viktor Patsayev sunt putin familiare in afara Rusiei dar, cei trei cosmonauti rusi au marcat o premiera sumbra, fiind singurii trei oameni din istorie ce, oficial, au decedat in spatiul cosmic.

- Situația în care a ajuns o sarmana cațelușa i-a revoltat pe internauți, dar în același timp, i-a facut sa rasufle ușurați atunci când au vazut ca a fost salvata. Un trecator a vazut în drumul sau capul unei cațelușe, restul corpului fiind îngropat în…

- Clientii de astazi se asteapta ca afacerile sa fie accesibile online si vor sa interactioneze cu acestea in moduri cat mai eficiente. Facebook Messenger, serviciul popular de mesagerie instant lansat in 2011, atrage din ce in ce mai multi oameni care se conecteaza si cer informatii firmelor.

- Putin a anunțat o serie de masuri de politica familiala, cu patru luni inaintea alegerilor prezidențiale, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Astazi, in principal din motive conjuncturale, situația demografica in Rusia se degradeaza din nou", a declarat președintele rus la o intalnire consacrata…

- "Suntem foarte aproape de a obtine acest numar (...) pentru aceasta initiativa, ca protectia minoritatilor etnice sa aiba o norma legislativa comuna in fiecare stat membru european. (...) Nici daca avem un milion de semnaturi nu va fi usor. Nu promitem ca, gata, s-a rezolvat cu un milion de semnaturi.…

- Boala care a ucis-o pe marea actrita, Stela Popescu, afecteaza milioane de romani. Marea actrita a teatrului romanesc de revista s-a stins din viata si a lasat in urma multe regrete si lacrimi. Simptomele acestei boli crunte apar extrem de tarziu.Actrița a facut un stop cardio respirator și…

- Nebunie mare in centrele comerciale din mai multe țari ale lumii. Astazi este ziua cu cele mai mari reduceri din acest an, Black Friday sau Vinerea Neagra. Sute de mii de oameni din Statele Unite s-au imbulzit la intrarea magazinelor pentru a profita de ofertele fierbinti din acest sezon.

- Uber are un nou CEO, Dara Khosrowshahi, mai putin dispus la a ascunde sub covor greselile companiei. Astfel, compania a dezvaluit pentru Bloomberg ca un atac informatic care a expus in luna octombrie 2016 datele personale a peste 57 milioane de...

- Tudor Chirila, dezvaluiri emoționante despre tatal lui, care s-a stins din viața in urma cu 19 ani. Artistul a postat un mesaj dureros pe contul de socializare. Ioan Chirila a fost un renumit jurnalist sportiv. Actorul si cantaretul Tudor Chirila, in varsta de 43 de ani, a scris un text in memoria…

- UPDATE Liviu Dragnea a ajuns, marti seara, la ora 17:30, la DNA, unde a fost anuntat de catre procurorii anticoruptie ca i-a fost pus sechestru pe bunuri in dosarul Tel Drum. El a fost primit cu huiduieli de mai multe persoane care au strigat ”Demisia!”. De asemenea, în faţa DNA…

- Dupa trei ani de desfasurare a programului „India Curata” (Swachh Bharat), care tinteste printre altele eradicarea defecarii in locuri publice pana in 2019, India este foarte departe de a rezolva problema sistemului sanitar, potrivit Quartz. Peste 70% din zonele rurale ale Indiei sunt lipsite…

- Tatal fetitei, pasionat de motoare, a murit cu putin timp inainte ca micuta sa se nasca, iar de cand a venit pe lume, fetita a reusit sa aduca alinarea in sufletul mamei sale, potrivit Daily Mail. Mai exact, micuta a fost surprinsa in timp ce doarme si zambeste alaturi de lucrurile care candva…

- Ziua de 15 noiembrie 2017 este zi de doliu si de trista aducere aminte pentru urmasii in viata ai celor 42 de membri din echipajul navei Independenta, morti la datorie acum 38 de ani, in slujba fostei Flote Maritime Comerciale Romane."Din ultimul vostru port de acostare, Portul Eternitatii, va simtim…

- La doua luni dupa inceperea anului scolar, la Buzau, copiii vor primi, in sfarsit, manuale. Cartile de Istorie, Educatie Tehnologica, Limba Engleza si Informatica si Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor au fost distribuite deja la scoli, urmand ca acestea sa ajunga in urmatoarele zile pe bancile…

- O afectiune extrem de grava nu este bagata in seama de catre milioane de oameni, dar aceasta poate produce boli crancene. Anumite substanțe nutritive pot fi foarte daunatoare in cantitați mari, atrag atenția specialiștii. Printre aceste substanțe nutritive se numara și fierul, un mineral esențial,…

- PSD e un butoi de publbere, dupa ce DNA l-a pus sub urmarire penala pe Liviu Dragnea! Unul dintre cei mai importanți lideri ai partidului, Codrin Ștefanescu, face cateva declarații explozive la adresa colegilor sai. In plus, el trimite un avertisment și premierului Mihai Tudose.”Sunt vreo…