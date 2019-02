Lucrezi de acasă? La ce trebuie să fii atent Munca la domiciliu este un lucru din ce in ce mai obișnuit in ultima vreme mai ales din cauza apariției internetului și a modului in care a evoluat tehnologia informației și telecomunicațiile, dar si a legiferarii acestui domeniu. Romania, insa este departe de a ajunge din urma Europa la acest capitol. Statisticile oficiale arata ca, 2,8% dintre angajatii din Uniunea Europeana, cu varste cuprinse intre 15 si 74 de ani, lucrau mod obisnuit de acasa, cel mai ridicat procent fiind in Luxemburg (10%) iar cel mai scazut in Romania (0,3%), Letonia (0,5%), Croatia (0,8%), Cipru (0,6%) si Lituania… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

