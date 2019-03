Stiri pe aceeasi tema

- O descoperire macabra a avut loc vineri dimineata intr-un parc linistit din Paris. Un trecator a observat doua cadavre plutind pe apa lacului si a dat alarma. Autoritatile au identificat doua femei: surori gemene si cu domiciliul in Bucuresti.

- In ajunul ''actului 9'' al miscarii ''vestelor galbene'' care va avea loc sambata, autoritatile franceze se asteapta la o mobilizare ''mai puternica'' decat saptamana precedenta peste tot in Franta, potrivit Prefectului Politiei din Paris si Directorului…

- Zeci de mii de oameni au participat, in week-end, la manifestațiile antiguvernamentale care au avut loc pe strazile din Paris. Unul dintre incidentele petrecute in timpul protestelor violente a ajuns viral pe internet. Autoritațile franceze au fost criticate dupa ce un clip filmat in timpul protestelor…