Operatorii economici din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 2.100 de locuri de munca, majoritatea in Spania, a anuntat, miercuri, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Conform datelor centralizate, angajatorii din Spania pun la dispozitia lucratorilor romani 963 locuri de munca, in timp ce in Germania sunt disponibile 517 de posturi, iar in Marea Britanie un numar de 201 locuri vacante. De asemenea, muncitorii romani pot alege dintre cele 83 de locuri de munca in Olanda, 80 in Letonia, 75 in Irlanda, 69 in Ungaria, 25 in Estonia,…