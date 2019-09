Stiri pe aceeasi tema

- Spectacolul schimbului de garda va avea loc și duminica, 25 august, in urbea de pe Bega. Regimentul de Garda al Timișoarei anunța pe Facebook ca va susține spectacolul schimbului de garda in aceasta duminica, intre orele 20 și 21, in Piața Unirii, cu plecare din Piața Libertații. Spectacolul…

- 2.200 de obiecte de lux, de la bijuterii pana la rochii si arme bogat decorate, sunt expuse, in aceste zile, la Muzeul de Istorie din Cluj-Napoca. Au aparținut nobililor transilvaneni din secolul al 16-lea pana in secolul 19.

- Alexandru Anghel, care in aceasta toamna va face pereche cu sora sa, Monica Anghel, la Antena 1, in cel de-al 14-lea sezon Te cunosc de undeva!, spune ca și-a descoperit talentul muzical acum 10 ani, la un club de karaoke. Puțin timp dupa aceea, urca pe scena alaturi de sora sa și de maestrul Ionel…

- Festivalul este organizat de Muzeul National al Banatului (MNB) si Consiliul Judetean Timis. 'Evenimentul va aduce in vechea cetate a castelanilor de Timis atmosfera unui festival medieval complet. Ordine cavaleresti din trei tari isi vor pune tabara in Parcul Castelului, mesteri din alte vremuri…

- Actrița germana Verona Pooth e indragostita de stand up paddle (SUP) și deunazi s-a dus cu placa pe Rhein. Dar și-a facut greșit socoteala. Intr-o zona in care viteza apei e mare, ea s-a ridicat sa vasleasca in picioare. "Noroc ca a strigat cineva la mine sa ma așez pe placa, fiindca altfel sigur aș…

- Pe gardul dinspre Calea Victoriei vor fi amplasate lucrari realizate in decurs de doua luni, aprilie si mai 2019. Participantii la proiect au descoperit si s-au antrenat in dezvoltarea benzilor desenate, ale ilustrarii de povesti si ale animatiei in tehnica stop motion.

- Natura a „respectat” codul roșu de furtuna anunțat de meteorologi, iar o furtuna puternica s-a abatut asupra județului Timiș in aceasta seara. Norii negri care au acoperit astazi cerul Timișoarei au fost aproape identici cu cei de acum patru zile, cand capitala Banatului a avut mai puțin de suferit,…

