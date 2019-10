Lucrările Senatului, întrerupte. Bodog - Goțiu, schimb de replici: Vă rog să mergeţi acasă Dupa ce s-a verificat prezenta, s-a constatat ca numai 37 de senatori, din minimum 69, erau prezenti, numar insuficient pentru votarea proiectelor aflate pe ordinea de zi. Senatorul USR Mihai Gotiu a afirmat ca este "ridicol" ce se intampla, "o dovada a faptului ca PSD nu are argumente si atunci da bir cu fugitii". "Probabil ca asa o sa dati bir cu fugitii si joi, ca sa nu va sustineti acest Guvern. E o abdicare totala de la responsabilitatea pe care v-ati asumat-o in fata cetatenilor si un gest de lasitate absoluta ceea ce se intampla acum, sa dati bir cu fugitii, pentru ca nu va ies… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

