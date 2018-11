Lucrarile pe cei 3,3 kilometri de la intrarea in Capitala a autostrazii Bucuresti – Ploiesti (A3) vor fi finalizate pana la 1 decembrie, conform ultimului grafic de executie asumat de catre constructorul grec Aktor. Pre-receptia Autostrazii Urbane ar putea avea loc peste 15 zile, spun oficialii de la Drumuri. "In 15-20 de zile se estimeaza ca va avea loc inspectia tehnica preliminara in vederea efectuarii receptiei la terminarea lucrarilor", a declarat pentru economica.net Alin Serbanescu, purtatorul de cuvant al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Numai ca…