Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile pentru construcția gazoductului Ungheni-Chișinau, pe toate cele șapte tronsoane, au inceput. Despre aceasta a anunțat ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionița, pe o rețea de socializare, citat de IPN.

- Ambasadorul Romaniei la Chișinau, Daniel Ionița a informat ca au inceput lucrarile pentru execuția gazoductului Ungheni-Chișinau pe toate cele 7 tronsoane, potrivit deschide.mdRomania face ceea ce spune in Republica Moldova, a scris ambasadorul pe Facebook. Au inceput lucrarile pentru…

- Ambasadorul Romaniei la Chișinau, Daniel Ionița, a lasat sa se ințeleaga ca raspunsul președintelui Klaus Iohannis la invitația adresata de Igor Dodon de a veni la Chișinau se va lasa așteptat, Ionița evocand anumite ”sensibilitați” din partea romana. „Au fost anumite declarații facute in Republica…

- „Astazi am avut o convorbire telefonica cu Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. I-am multumit Presedintelui Iohannis pentru sprijinul constant acordat de Romania cetatenilor din Republica Moldova. Am discutat despre necesitatea avansarii in implementarea proiectelor comune dintre Romania si Republica…

- Romania va deschide un numar-record de sectii de votare in Republica Moldova – 36 – la alegerile pentru Parlamentul European care se vor desfasura pe 26 mai, astfel, in comparatie cu precedentul scrutin europarlamentar din 2014, numarul sectiilor deschise in Republica Moldova este de patru ori mai mare,…

- Ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, spune ca Romania crediteaza cu multa intelegere crizele si situatiile de instabilitate politica atunci cand acestea au loc in alta parte. Declaratia a fost facuta in contextul lipsei unei majoritati parlamentare in Republica Moldova.

- Un barbat de 31 de ani din orasul Avrig a fost retinut pentru 24 de ore, dupa a furat bani si bijuterii, de la patru femei, pe care le-ar fi amenintat si lovit, cu care si-a dat intalnire, dupa ce a discutat cu ele pe Facebook, potrivit unui comunicat de presa remis vineri AGERPRES de catre IPJ Sibiu,…

- Facebook a picat joi dupa amiaza in Romania, impreuna cu restul rețelelor de socializare deținute de compania miliardarului american Mark Zuckerberg, Whatsapp și Instagram. Defecțiunea, cel mai probabil pe serverele zonale unificate ale companiei, a fost semnalata de utilizatori joi, in jurul orei 14.30…