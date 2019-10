Lucrările la drumul de la Drăguţeşti dărâmă casele oamenilor Localnicii din Dragutesti nu mai au liniste de cand au inceput lucrarile de modernizare a drumului E 79. Omenii spun ca din cauza masinariilor care lucreaza in zona peretii caselor au inceput sa li se darame. Atunci cant trec masini de mare tonaj a... Citeste articolul mai departe pe pandurul.ro…

Sursa articol si foto: pandurul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 38 de ani, din Ialoveni, a fost reținut, fiind banuit de comiterea a cel puțin doua furturi din locuinte.Potrivit oamenilor legii, banuitul a intrat in cel puțin doua locuințe din Durlești, de unde a furat mai multe bunuri materiale, carduri și bani.

- Casele de productie Pathe si Vendome Group vor realiza o miniserie TV despre incendiul care a devastat catedrala Notre Dame din Paris, inspirat din formatul serialului de succes ”Chernobyl”, au anuntat cele doua companii, informeaza Agerpres. Pentru reconstrucția catedralei, care va dura circa 7 ani,…

- La o luna de cand au inceput lucrarile la linia ferata care ar trebui sa lege centrul Bucurestiului de aeroportul Otopeni, un hotel si proprietara unei case au reusit sa opreasca opreasca lucrarile pe anumite portiuni.

- Amazon a fost acuzata ca angajați ai sai din România și India se uita la filmulețe realizate în casele oamenilor de camerele de monitorizare Cloud Cam care se vând în SUA. Clipuri realizate de aceste camere au ajuns fara acordul user-ilor la angajați ai Amazon care se uita la…

- Unul dintre indivizii care a participat la furturile din casele oamenilor de afaceri din Suceava si-a aflat pedeapsa zilele trecute. Mihai Gabriel Precob, de 32 de ani, din Suceava, a primit o condamnare de 4 ani si 6 luni de inchisoare cu executare. El a fost gasit vinovat pentru infractiunea de ...

- Un tanar in varsta de 32 de ani, veche cunoștința a polițiștilor judiciariști suceveni, care se afla sub control judiciar și este trimis in judecata pentru o spargere data la casa unui om de afaceri din Burdujeni, a fost arestat preventiv din nou, sub acuzația ca a comis recent cel puțin doua ...

- De aproape cinci saptamani, locuitorii sectorului 3 de pe langa bulevardul Decebal vad cum in jurul lor dispare spațiul verde de pe trotuare, rasar copaci din beton și se inlocuiește pavajul, deși acesta nu prea deloc uzat. Primaria Sectorului 3 a decis sa reamenajeze trotuarul de pe bulevardul Decebal.…

- Autoritatile italiene investigheaza cauzele care au obligat o aeronava Boeing 787, a companiei Norwegian, cu 298 pasageri la bord, sa aterizeze de urgenta sambata, pe aeroportul Fiumicino din Roma, dupa ce i s-au desprins niste fragmente de la motor, imediat dupa decolarea cu destinatia Los Angeles,…