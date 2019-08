Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea VIDEO: Incompetența din CNAIR iși arata, din nou, efectele. Lucrarile pe lotul 1 al Autostrazii A10 Sebeș-Turda, aproape sistate din lipsa decontarii banilor Membrii Asociației Pro Infrastructura trag un semnal de alarma in privința modului in care Compania Naționala de Administrare a…

- Traficul rutier prin vama Giurgiu - Ruse va fi ingreunat astazi pentru ca incep asfaltarile pe sensul Ruse - Giurgiu. Lucrarile incep in jurul orei 11.00 si vor dura aproximativ 12 ore, potrivit Companiei Nationale pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere. Insa, pentru ca stratul de asfalt sa se…

- Lucrarile de la Catedrala Notre-Dame ar trebui suspendate datorita contaminarii cu plumb, muncitorii s-ar putea afla in pericol. Catedrala a fost afectata de catre un incendiu in luna aprilie, iar reconstruirea acesteia va dura cinci ani.

- Peste jumatate dintre antreprenorii romani (52%) spun ca lipsa personalului calificat le genereaza pierderi financiare, care, estimate pentru intreaga economie, ajung la 7,1 miliarde euro, releva studiul PwC European Private Business Survey, publicat marti.Majoritatea antreprenorilor se confrunta…

- Plenul Senatului a fost suspendat, luni, din lipsa de cvorum, imediat dupa dezbaterea și adoptarea proiectului legislativ in materie electorala. La votul de verificare a cvorumului au fost prezenți numai 44 de senatori.„ Va rog sa faceți un vot de cvorum electronic sa verificam daca mai este…

- Despre aceasta strada de pamant am scris de nenumarate ori, mai exact din 2016, cand a fost inlocuita conducta de gaz. Au urmat promisiunile in decursul anilor, iar concret, acesta strada de pamant care este perpendiculara pe Calea Timișorii in cartierul Aradul Nou, muncitorii au venit in luna aprilie…

- Lucrarile de reabilitare a Drumului Județean 203 K Maracineni – Podul Muncii au devenit un coșmar pentru mii de locuitorii. Daca inițial s-au bucurat, acum oamenii care locuiesc pe Valea Slanicului simt ca au ajuns la limita rabdarii. Aceștia se plang din cauza prafului, dar și a drumului care a fost…

