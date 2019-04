Lucrările la centura Bacăului, filmate cu drona. În ce stadiu sunt |FOTO Stadiul lucrarilor pe centura ocolitoare a Bacaului a fost prezentat din aer, cu imaginile obținute de o drona. Lucrarile au inceput pe 8 martie, dar muncitorii au intrat imediat in saptamana libera. Prin urmare, lucrarile nu par sa fi avansat prea mult pana in prezent. Filmarile cu drona au fost realizate de Asociația Pro Infrastructura. ”De marti, 26.03.2019, lucrarile vor fi reluate la capacitate maxima, in doua schimburi, incepand cu ora 7:00″, au anunțat atunci reprezentanții CNAIR, conform Agerpres. Reprezentanții companiei de drumuri susțin pe șantierul variantei ocolitoare a Bacaului se… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

