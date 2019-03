Stiri pe aceeasi tema

- Primele ecoducte pe o autostrada din Romania, pasaje verzi special gandite pentru animalele salbatice, vor fi deschise in acest an pe autostrada Lugoj - Deva. Nu vorbim de un moft, spun experții, ci de proiecte de „infrastructura verde” necesare unui trafic auto in siguranța și unei conservari eficiente…

- Analiza lui Orașanu cuprinde șase puncte in care arata ca ideea construirii unei autostrazi pana la Suceva, așa cum o cer protestatarii #șieu, va intarzia sa fie pusa in aplicare. Orașanu a fost Director Executiv al Institutului de Studii Populare, Kokkalis Fellow la Harvard University – John F. Kennedy…

- Aflat in plina campanie de imagine, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania a prezentat noi imagini de pe santierul autostrazi Lugoj – Deva. Iar acestea arata ca acolo se munceste, sunt numeroase utilaje si muncitori pe santier. De asemenea, se vede ca se lucreaza la…

- Cele doua loturi din autostrada Lugoj – Deva aflate in lucru in acest moment vor deveni circulabile pana in luna august, asigura ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. La acestea se vor adauga și patru kilometri de pe lotul 2, aflați in stadiu avansat de execuție, plus nodurile de acces pe și de pe…

- Compania de Drumuri și compania italiana care a construit lotul 2 din autostrada Lugoj – Deva nu au reușit sa ajunga la un acord asupra preluarii proiectului inițial pentru secțiunea de autostrada E2, care include tunelurile pentru urși. Astfel, proiectul tehnic și cel de execuție vor fi scoase la licitație…

- Proiectul pentru proiectarea secțiunii cu tuneluri din lotul 2 al autostrazii Lugoj – Deva, realizat de societatea italiana Salini Impregilo in cadrul contractului inițial, nu va fi folosit la realizarea noii licitații de atribuire a acestei secțiuni. Conform economica.net, discuțiile purtate intre…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) promite ca, în cel mult doi ani, vom avea o mie de kilometri de autostrada. Deocamdata, în anul ce tocmai a început, pe lânga cei 806,7 km de autostrada care exista în România în acest moment,…