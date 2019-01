Stiri pe aceeasi tema

- Volumul lucrarilor de constructii, a scazut in primele 11 luni din 2018 fata de perioada similara din 2017, ca serie bruta cu 4,1% si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 2,6%, potrivit datelor Institutului national de Statistica publicate marti, relateaza…

- Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat, in luna octombrie 2018 comparativ cu luna octombrie 2017, un declin de 4,8%, acesta fiind cel mai mare declin, in ritm anual, al lucrarilor de constructii din Uniunea Europeana, arata datele publicate miercuri de Eurostat. Comparativ, în zona…

- In primele 10 luni din 2018, volumul lucrarilor de constructii a scazut fata de perioada corespunzatoare a anului trecut, ca serie bruta cu 4,1% si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 2,5%, informeaza vineri Institutul National de Statistica (INS). Pe obiecte…

- Volumul lucrarilor de constructii, ca serie bruta, a scazut pe total cu 4,1%, intre 1 ianuarie si 31 octombrie 2018, comparativ cu perioada similara a anului trecut, potrivit datelor transmise vineri de Institutul National de Statistica (INS), printr-un comunicat de presa.

- Volumul lucrarilor de constructii, ca serie bruta, a scazut pe total cu 4,1%, intre 1 ianuarie și 31 octombrie 2018, comparativ cu perioada similara a anului trecut, potrivit datelor transmise vineri de Institutul Național de Statistica (INS), printr-un comunicat de presa, potrivit Mediafax.Aceasta…

- Lucrarile de constructii au inregistrat in septembrie o scadere de 2,1% pe serie bruta, fata de aceeasi luna a anului trecut, in principal din cauza rezultatelor mai slabe inregistrate pe zona cladirilor rezidentiale, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Volumul comertului cu amanuntul in Uniunea Europeana a scazut cu 0,1% in luna septembrie 2018, comparativ cu luna anterioara, insa a crescut cu 1,1% in Romania, aceasta fiind a patra crestere inregistrata de o tara membra a UE, dupa avansul de 2,9% inregistrat in Irlanda, cel de 1,5% inregistrat in…

- Salariile din Romania au crescut in medie cu 14%, anul trecut. In timp ce pentru bugetari majorarile au sarit de 20%, pentru angajații la privat au fost cu puțin peste 6%. Datele vin de la Institutul Național de Statistică (INS). Inflația de peste 5%, din acest an a topit deja o parte…