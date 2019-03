Volumul lucrarilor de constructii a scazut, ca serie bruta, cu 4,9% in luna ianuarie a acestui an fata de luna corespunzatoare a anului precedent insa fata de decembrie 2018 declinul lucrarilor de constructii a fost de 66,4%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri.



Scaderea semnificativa a lucrarilor de constructii in ianuarie fata de decembrie a fost generata de declinul lucrarilor de reparatii capitale cu 78,4%, al lucrarilor de intretinere si reparatii curente cu 76% si al lucrarilor de constructii noi cu 59,7%.



Pe obiecte de constructii,…