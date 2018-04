Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a solicitat, marti, conducerii Companiei Nationale de Aeroporturi Bucuresti (CNAB) un grafic clar al lucrarilor pentru modernizarea pistei 1 a Aeroportului International "Henri Coanda" Bucuresti (AIHCB) si interventii la pista 2 pentru ca aceasta sa devina operationala…

- Compania Nationala de Aeroporturi Bucuresti (CNAB) a programat pentru perioada urmatoare mai multe lucrari de reparatii si intretinere, care vor incepe din 12 aprilie si presupun repararea dalelor de beton degradate de la platforma 1 si a cailor de rulare aferente; lucrari de intretinere a stratului…

- Compania Naționala de Aeroporturi București (CNAB) a precizat, prin intermediul unui comunicat, ca incep reparațiile la pistele de pe Aeroportul Otopeni. Precizarea vine dupa ce ministrul Transporturilor, Lucian Șova a solicitat, marți 3 aprilie 2018, conducerii CNAB un grafic clar al lucrarilor pentru…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a solicitat, marti, conducerii Companiei Nationale de Aeroporturi Bucuresti (CNAB) un grafic clar al lucrarilor pentru modernizarea pistei 1 a Aeroportului International "Henri Coanda" Bucuresti (AIHCB) si interventii la pista 2, astfel incat aceasta sa devina…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a solicitat marti conducerii CN Aeroporturi Bucuresti un grafic clar al lucrarilor pentru modernizarea pistei 1 a Aeroportului Otopeni si interventii la pista 2 (3.500 m) pentru ca aceasta sa fie integral operationala. Lucrarile vor incepe pe 12 aprilie.…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a solicitat marti conducerii CN Aeroporturi Bucuresti un grafic clar al lucrarilor pentru modernizarea pistei 1 a Aeroportului Otopeni si interventii la pista 2 (3.500 m) pentru ca aceasta sa fie integral operationala. Lucrarile vor incepe pe 12 aprilie.

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) estimeaza ca pana la sfarșitul anului 2020 vor fi gata 253 de kilometri de autostrada, cu aproape 100 de kilometri mai puțin decat anunțasera premierul Viorica Dancila și ministrul Transporturilor, Lucian Sova, potrivit informațiilor…

- Autostrada Sebeș-Turda, lotul I. Antreprenorul Pizzarotti mobilizeaza cele mai mari forțe la podul peste raul Mureș, din satul Limba, comuna Ciugud, unde continua montarea grinzilor. Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a declarat, la inceputul lunii martie, la Alba Iulia, ca și-a fixat ca obiectiv…

- „Daca acesti greci (n.n.- Aktor SA, constructorul desemnat impreuna cu Euroconstruct Trading 98 sa continue executia) nu vor incheia lucrarile la timp, ne mutam pe santier. Tronsonul acela ar trebui sa fie gata pana la inceputul anului scolar", a declarat Lucian Sova, intr-o emisiune la Antena 3.…

- Lucrarile pentru finalizarea intrarii in Bucuresti, zona Petricani, a autostrazii Bucuresti-Ploiesti ar trebui incheiate „pana incepe anul scolar 2018-2019”, iar daca nu vor fi gata la timp „ne mutam pe santier”, a declarat miercuri ministrul Transporturilor, Lucian Sova. „Daca acesti…

- Ministerul Transporturilor l-a numit pe Ștefan Ionița, șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), și în Consiliul de Administrare al companiei CFR Calatori. Informația apare pe situl de internet al companiei naționale CFR Calatori,…

- Un cetatean bulgar, acuzat ca s-a comportat agresiv cu personalul avionului in care calatorea, este cercetat penal de politistii de frontiera din cadrul Aeroportului International "Henri Coanda". "In data de 27.03.2018, in jurul orei 21,30, politistii de frontiera ai Aeroportului International 'Henri…

- "De ieri (luni - n.r.) am inceput lucrarile de reparatii stabilite de comun acord cu consultantul. In zonele cu exces de bitum frezam si punem din nou asfalt", au declarat marti pentru Economica.net reprezentanti ai constructorului. In paralel cu lucrarile de reparatii, firma constructoare deruleaza…

- Lucian Sova, Ministrul Transporturilor, a anuntat luni ca Guvernul pregateste o companie „antrepriza” care va prelua lucrarile din marile santiere de infrastructura care au fost abandonate. „Am facut un proiect de reorganizare a companiei de drumuri, am aprobat saptamana trecuta un proiect de organizare…

- Cele doua contracte de finantare au fost semnate marti, la Brasov, de presedintele Consiliului Judetean (CJ), Adrian Vestea, si directorul general al ADR Centru, Simion Cretu. Proiectele "Modernizare, dotare si eficientizare energetica a corpului S+P+7+M si corp extindere (de legatura) existent…

- Una dintre cele mai asteptate autostrazi din Romania ar putea fi data in folosinta chiar anul acesta. Deschiderea circulatiei pe loturile 3 si 4 ale Autostrazii Sebes-Turda ar putea avea loc in luna mai, a declarat, miercuri, la Alba Iulia, ministrul Transporturilor, Lucian Sova.Citeste si:…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova sustine ca printre prioritatile mandatului sau se afla dezvoltarea caii ferate din Romania si spune ca trebuie sa fie reduse progresiv restrictiile de viteza. Nu sunt bucuros sa aflu ca se tot pune problema reducerii numarului de trenuri, trenurile ar trebui sa…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a afirmat, miercuri, la Alba Iulia, la o conferinta, ca printre prioritatile mandatului sau se afla dezvoltarea caii ferate din Romania si a tot ceea ce este conex acesteia, cu o reducere progresiva a restrictiilor de viteza. "Ma preocupa foarte mult faptul ca…

- La sfarsitul anului trecut, primarul Nicolaie Kramer semna contractul de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pentru asfaltarea drumului comunal Sichevita – Valea Rachitei. Pentru modernizarea celor sapte kilometri de drum, Ministerul Dezvoltarii aloca…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova a participat la Summitul ministerial privind transportul care are a avut ca tema „Competitivitatea viitoare a sectorului transportului rutier”, eveniment organizat la Budapesta.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova a participat la Summitul ministerial privind transportul care are a avut ca tema „Competitivitatea viitoare a sectorului transportului rutier”, eveniment organizat la Budapesta.

- Ministrul Transporturilor și ministrul Afacerilor Externe din Ungaria au purtat discuții despre proiectele de infrastructura. Pe ordinea de zi s-a aflat și tema unei linii ferate de mare viteza care sa lege capitalele celor doua țari. Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, s-a intalnit la Summitul…

- Compania CFR Calatori se confrunta cu "un grav deficit de vagoane", a declarat luni ministrul Transporturilor, Lucian Sova. "Compania se confrunta cu un grav deficit de vagoane, ma ocup sa gasesc o solutie, avand in vedere ca peste 400 de vagoane au norme de reparatie sau de intretinere…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, susține ca nu poate repara vagoanele CFR Marfa- pentru ca firmele care se ocupa cu reparații nu se prezinta la licitații. In replica, reprezentanții societațiilor susțin ca Lucian Șova nu a scos la licitații contracte, pentru a putea sa vina sa contracteze și…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, i-a solicitat vineri constructorului lotului 3 al autostrazii Lugoj-Deva sa decida in cel mult o saptamana daca poate continua lucrarile pe acest tronson, in conditiile in care acestea inainteaza greu de un an de zile, potrivit paginii de Facebook a Ministerului…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, miercuri, ca in 2018 "tinde sa aiba curajul sa isi asume" receptia a circa 60 de kilometri de autostrada. "Tehnic inca sunt probleme consistente, desi exista unele elemente de promovare cu privire la calitatea autostrazilor ce ar putea fi date in folosinta.…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, miercuri, ca nu concepe ca pana in anul 2020, cand va avea loc Campionatul european, sa nu existe legatura pe cale ferata intre Otopeni si Bucuresti.

- "Operatiunile s-au finalizat cu o saptamana mai devreme. In ultima saptamana s-au desfasurat mai multe lucrari de igienizare posibile pe timp de iarna. Ele vor continua si in primavara, cand vremea se va incalzi", a declarat vicepresedintele Consiliului Judetean (CJ) Hunedoara, Sorin Vasilescu, potrivit…

- Lucian Bode, deputat PNL si presedinte al Comisiei pentru Transporturi, a deschis sedinta, precizand ca scopul este de a afla cauzele blocajelor care au dus la amanarea finalizarii autostrazilor care sunt in executie si mai ales care sunt solutiile. „In Romania avem 748 de kilometri de autostrada,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova a anunțat, marți, la Parlament, inființarea unui comitet interministerial activ la Transporturi, pentru gestionarea infrastructurii strategice. El a transmis și un mesaj pentru firmele contractoare de lucrari in infrastructura: ”Nu se va mai deschide nicio procedura…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat marti, referindu se la eventuala inchidere a 100 de rute la CFR Calatori, ca se va lua o decizie dupa ce se va face o evaluare. El a spus ca au fost organizate supracontroale, pentru a se constata daca exista flux de calatori pe aceste rute, informeaza…

- Muzeul Judetean Gorj a realizat un proiect pentru reabilitarea Casei Memoriale „Ecaterina Teodoroiu" din Targu Jiu. Lucrarile vor demara in primavara si vor fi realizate de angajatii Muzeului Judetean Gorj. Conducerea muzeulu...

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a trimis joi Corpul de control la Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, in contextul in care aceasta a ramas fara un contract valabil cu o firma specializata in servicii de curatenie si salubritate,…

- Dupa ce ieri „Adevarul” scria ca Aeroportul Henri Coanda a ramas fara servicii de curatenie si de paza de la Romprest dupa ce s-a incheiat contractul cu compania, Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a trimis joi Corpul de control la Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), potrivit News.ro.

- Dupa ce ieri „Adevarul” scria ca Aeroportul Henri Coanda a ramas fara servicii de curatenie si de paza de la Romprest dupa ce s-a incheiat contractul cu compania, Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a trimis joi Corpul de control la Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), potrivit News.ro.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a trimis joi Corpul de control la Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, in contextul in care aceasta a ramas fara un contract valabil cu o firma specializata in servicii de curatenie si salubritate,…

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei.

- Lucian Sova a precizat ca nu exclude posibilitatea transferarii Metrorex catre Primaria Capitalei. “(...) Specialistii de la metrou mi-au vorbit si de o serie de chestiuni care tin de ordin tehnic si de niste chestiuni care tin de modul in care vor functiona finantarile pe care metroul le-a contractat…

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat intr-un interviu acordat RFI ca finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei „nu va mai dura mult”, desi in ultimul program de guvernare termenul avansat este anul 2020.

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei. În…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat intr-un interviu acordat RFI ca finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, desi in ultimul program de guvernare termenul avansat este anul 2020.

- Intr-un interviu acordat RFI, noul ministru al Transporturilor, Lucian Șova, a declarat ca finalizarea lucrarilor la amanatul metrou din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura...

- Dupa gafa de luni cand a sustinut ca pe Centura Suceava exista un contract valabil de executie a lucrarilor, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, si a adunat subalternii in sala de festivitati a Ministerului Transporturilor pentru a le da un extemporal, scre Digi 24.Lucian Sova a cerut subalternilor…

- ”Eu apreciez ca minutul unui ministru al Transporturilor este prea scump pentru a petrece ore in sir calatorind catre diverse santiere”, a declarat Lucian Sova, propunerea PSD pentru functia de ministru al Transporturilor. El a spus ca secretarii de stat trebuie sa stea mai mult pe teren. ”Apreciez…

- Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a lua decizia finala in ceea ce priveste alocarea unei sume de circa 300 milioane de euro pentru magistrala de metrou M6, care va lega Bucurestiul de aeroportul Henri Coanda, a declarat luni ministrul Transporturilor, Felix Stroe.

- Cont de Twitter activ, telefonul calatorului 24/7 și bilete cumparate prin SMS. Sunt doar cateva dintre serviciile cu care se lauda RATB in “era digitala”. Dincolo de parcul rulant pe alocuri foarte imbatranit și investițiile in modernizare care se lasa așteptate de la Primaria Generala, Regia Autonoma…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecata a lui Marin Anton, fost deputat PNL, fost membru PMP și fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, acuzat de luare de mita, a anuntat luni DNA. "Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia…